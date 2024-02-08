Диетолог объяснила, как БАДы могут угробить
Лекарственные препараты и БАДы очень различаются между собой, поэтому и путь от лаборатории до потребителя они проходят совершенно разный, объяснила «Секрету фирмы» клинический психолог, диетолог, специалист по коррекции пищевого поведения Юлия Харитонова.
Например, препарат будут исследовать от 5 до 15 лет с большими фокус-группами, а биодобавка не нуждается в таких проверках, поэтому она проходит регистрацию и получает сертификат по упрощённой схеме. И многомиллиардные штрафы производителям БАДов, если вдруг что, не грозят.
«БАДы не проходят клинических испытаний. Лекарственные препараты, прежде чем попасть в аптеку, проходят целый ряд клинических исследований, потому что должна быть доказана и безопасность этого препарата, и его эффективность. Это исследуется на сотнях и тысячах людей, такие испытания называются рандомизированными двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями».
Суть такого испытания в том, что волонтёров делят на две группы. Одной дают препарат, а другой — пустышку, после же все результаты фиксируются. При этом ни сами волонтёры, ни учёные не знают, кому какой препарат даётся — исследуемый или плацебо. Это позволяет увидеть чистые данные. В идеале состояние волонтёров должно улучшаться, а побочные эффекты — не появляться.
«Если вы когда-нибудь встретите заявления от представителей, что их БАДы прошли клинические испытания, запросите результаты этих испытаний! Как правило, это очень небольшие исследования, не зарегистрированные как клинические и с очень маленькой выборкой людей (10−20 человек). Мы не можем делать выводы о безопасности и эффективности какого-то препарата, исследованного на группе в 15 человек».
Специалистка выделила два главных минуса всех БАДов:
- ненатуральные (проходят огромный производственный цикл);
- не тестируются на людях.
БАДы не лечат заболевания и никак не помогают в профилактике, а наоборот, опасны для здоровья. При бесконтрольном и нерациональном приёме они могут вызвать:
- кишечное кровотечение;
- тошноту, рвоту;
- головные боли;
- воспалительные процессы;
- обострение заболеваний ЖКТ.
«Часто БАД не соответствует рецептуре, то есть состав, заявленный на упаковке, может отличаться от того, который действительно содержится в этом препарате. И надо понимать, что БАДы продаются сейчас везде — в супермаркетах, на маркетплейсах — и, естественно, нужно понимать, что там контроля вообще никакого нет, хранения в том числе».
Диетолог Харитонова напомнила, что у 1,28 млрд людей планеты диагностирована гипертония, при которой некоторые БАДы просто запрещены. А всё потому, что они могут вызвать скачки давления. Для гипертоников опасны:
- арника (Arnica Montana);
- эфедра (Ephedra);
- женьшень (Panax quinquefoliu);
- гуарана (Paulinia cupana);
- солодка (Glycyrrhiza glabra).
А популярная омега-3 может увеличить риск развития кровотечений, так как повышает время свёртывания крови. Поэтому её особенно осторожно необходимо принимать людям с повышенным риском кровотечений или тем, кто принимает препараты, влияющие на свёртываемость крови (например, антикоагулянты). К тому же из-за избыточного применения омеги у детей есть большой процент желудочно-кишечных кровотечений.
Если слов специалиста мало, можно посмотреть на наглядный пример. В Подмосковье юный спортсмен едва не погиб после двух капсул БАДа — он просто хотел похудеть и подкачаться.