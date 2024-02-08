Диетолог объяснила, как БАДы могут угробить

Диетолог Харитонова напомнила, что у 1,28 млрд людей планеты диагностирована гипертония, при которой некоторые БАДы просто запрещены. А всё потому, что они могут вызвать скачки давления. Для гипертоников опасны:

арника (Arnica Montana);

эфедра (Ephedra);

женьшень (Panax quinquefoliu);

гуарана (Paulinia cupana);

солодка (Glycyrrhiza glabra).

А популярная омега-3 может увеличить риск развития кровотечений, так как повышает время свёртывания крови. Поэтому её особенно осторожно необходимо принимать людям с повышенным риском кровотечений или тем, кто принимает препараты, влияющие на свёртываемость крови (например, антикоагулянты). К тому же из-за избыточного применения омеги у детей есть большой процент желудочно-кишечных кровотечений.

Если слов специалиста мало, можно посмотреть на наглядный пример. В Подмосковье юный спортсмен едва не погиб после двух капсул БАДа — он просто хотел похудеть и подкачаться.