Диетолог объяснила, какие жиры обязательно надо есть

Самые полезные жиры — ненасыщенные. К таким относятся омега-3 и омега-6, которые организм сам не вырабатывает. Они есть в жирной морской рыбе, грецких орехах, тофу, семенах чиа и льна, а также в авокадо, оливковом масле, арахисе, миндале, кешью.

Насыщенные жиры тоже не стоит сильно ограничивать. Они поддерживают функции клеточных мембран и улучшают всасывание ряда витаминов (A, D, E и K). Они есть в красном мясе, молочных продуктах, яйцах. Как и в случае с насыщенными жирами, при их употреблении стоит знать меру.

А вот от чего можно отказаться вообще, так это трансжиры. Они есть в фастфуде, сдобной выпечке, шоколадной и ореховой пасте, маргарине, бульонных кубиках. Никакой пользы от них всё равно нет — только вред, заключила старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к. м. н. Наталья Денисова в беседе с «Аргументами и фактами».

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