Здоровье
Опубликовано 25 января 2024, 18:00
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Диетолог объяснила, какие жиры обязательно надо есть

Жиры снискали себе плохую славу среди сторонников здорового образа жизни. И очень зря — их отсутствие в рационе чревато неприятностями со здоровьем. Из-за нехватки жиров может появиться боль в суставах, кожа станет сухой, начнут выпадать волосы, снижаться зрение. К тому же вы постоянно будете мёрзнуть и тянуться к вкусненькому, заявила врач-диетолог Наталья Денисова.
Диетолог объяснила, какие жиры обязательно надо есть
© Freepik/timolina

Самые полезные жиры — ненасыщенные. К таким относятся омега-3 и омега-6, которые организм сам не вырабатывает. Они есть в жирной морской рыбе, грецких орехах, тофу, семенах чиа и льна, а также в авокадо, оливковом масле, арахисе, миндале, кешью.

Насыщенные жиры тоже не стоит сильно ограничивать. Они поддерживают функции клеточных мембран и улучшают всасывание ряда витаминов (A, D, E и K). Они есть в красном мясе, молочных продуктах, яйцах. Как и в случае с насыщенными жирами, при их употреблении стоит знать меру.

А вот от чего можно отказаться вообще, так это трансжиры. Они есть в фастфуде, сдобной выпечке, шоколадной и ореховой пасте, маргарине, бульонных кубиках. Никакой пользы от них всё равно нет — только вред, заключила старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, к. м. н. Наталья Денисова в беседе с «Аргументами и фактами».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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