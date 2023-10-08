Здоровье
21:00, 08 октября 2023
2 мин.

Диетолог перечислила продукты, которые замедлят старение

Все хотят сохранить здоровье и красоту на долгие годы: кто-то ради этого не вылезает из спортзала, кто-то сидит на диетах, а кто-то тратит кучу денег у пластических хирургов и косметологов. На деле в борьбе с процессами старения эффективность показывает правильное питание. Рассказываем, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы продлить жизнь.

Диетолог перечислила продукты, которые замедлят старение
© Toa Heftiba / Unsplash

По словам диетолога Елены Соломатиной, для того чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно лишь добавить в рацион определённые продукты. Вот они:

  • Овощи. В них полно клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. А от состояния последней зависит и иммунитет. Плюс в овощах полно витаминов, полезных для сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И про антиоксиданты тоже не стоит забывать. Так что в день едим как минимум 500 г овощей.
  • Отруби. Отруби, цельнозерновые крупы и хлеб хорошо насыщают и дают организму необходимую клетчатку.
  • Ягоды. В чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике и прочих ягодах полно антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. Диетолог отметила, что они должны быть в рационе постоянно.
  • Зеленый чай. О пользе этого напитка долго говорить не приходится — он снижает риск развития онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы и борется с процессами старения.
  • Морепродукты и рыба. В дарах моря, а также в селёдке, скумбрии много омега-3 жирных кислот.
  • Специи. Они позволяют насытить организм таким важным элементом, как хром. Он необходим людям, которые не очень хорошо питаются и живут в постоянном стрессе.
  • Горький шоколад. Диетолог отметила, что эта сладость также богата антиоксидантами.
  • Масла. От подсолнечного масла лучше отказаться и заменить его на оливковое или льняное. В этих маслах ненасыщенных жирных кислот больше. Они отлично поддержат здоровье сердца.
  • Животный белок. Яйца, индейка, кролик, курица прекрасно усваиваются и дают организму пептиды — сигнальные молекулы. Последние нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и микробиома кишечника.
  • Кисломолочные продукты. Они опять же полезны для кишечника.

Сохранить молодость лица помогут ещё и пять полезных привычке. О них можно прочитать в этом материале.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.