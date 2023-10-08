21:00, 08 октября 2023
2 мин.
Диетолог перечислила продукты, которые замедлят старение
Все хотят сохранить здоровье и красоту на долгие годы: кто-то ради этого не вылезает из спортзала, кто-то сидит на диетах, а кто-то тратит кучу денег у пластических хирургов и косметологов. На деле в борьбе с процессами старения эффективность показывает правильное питание. Рассказываем, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы продлить жизнь.
По словам диетолога Елены Соломатиной, для того чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно лишь добавить в рацион определённые продукты. Вот они:
- Овощи. В них полно клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. А от состояния последней зависит и иммунитет. Плюс в овощах полно витаминов, полезных для сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И про антиоксиданты тоже не стоит забывать. Так что в день едим как минимум 500 г овощей.
- Отруби. Отруби, цельнозерновые крупы и хлеб хорошо насыщают и дают организму необходимую клетчатку.
- Ягоды. В чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике и прочих ягодах полно антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. Диетолог отметила, что они должны быть в рационе постоянно.
- Зеленый чай. О пользе этого напитка долго говорить не приходится — он снижает риск развития онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы и борется с процессами старения.
- Морепродукты и рыба. В дарах моря, а также в селёдке, скумбрии много омега-3 жирных кислот.
- Специи. Они позволяют насытить организм таким важным элементом, как хром. Он необходим людям, которые не очень хорошо питаются и живут в постоянном стрессе.
- Горький шоколад. Диетолог отметила, что эта сладость также богата антиоксидантами.
- Масла. От подсолнечного масла лучше отказаться и заменить его на оливковое или льняное. В этих маслах ненасыщенных жирных кислот больше. Они отлично поддержат здоровье сердца.
- Животный белок. Яйца, индейка, кролик, курица прекрасно усваиваются и дают организму пептиды — сигнальные молекулы. Последние нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и микробиома кишечника.
- Кисломолочные продукты. Они опять же полезны для кишечника.
Сохранить молодость лица помогут ещё и пять полезных привычке. О них можно прочитать в этом материале.