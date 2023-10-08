Диетолог перечислила продукты, которые замедлят старение

По словам диетолога Елены Соломатиной, для того чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно лишь добавить в рацион определённые продукты. Вот они:

Овощи . В них полно клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. А от состояния последней зависит и иммунитет. Плюс в овощах полно витаминов, полезных для сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И про антиоксиданты тоже не стоит забывать. Так что в день едим как минимум 500 г овощей.

. В них полно клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. А от состояния последней зависит и иммунитет. Плюс в овощах полно витаминов, полезных для сердечно-сосудистой и эндокринной систем. И про антиоксиданты тоже не стоит забывать. Так что в день едим как минимум 500 г овощей. Отруби . Отруби, цельнозерновые крупы и хлеб хорошо насыщают и дают организму необходимую клетчатку.

. Отруби, цельнозерновые крупы и хлеб хорошо насыщают и дают организму необходимую клетчатку. Ягоды . В чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике и прочих ягодах полно антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. Диетолог отметила, что они должны быть в рационе постоянно.

. В чернике, голубике, ежевике, клюкве, бруснике и прочих ягодах полно антиоксидантов, которые замедляют процесс старения клеток. Диетолог отметила, что они должны быть в рационе постоянно. Зеленый чай . О пользе этого напитка долго говорить не приходится — он снижает риск развития онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы и борется с процессами старения.

. О пользе этого напитка долго говорить не приходится — он снижает риск развития онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы и борется с процессами старения. Морепродукты и рыба . В дарах моря, а также в селёдке, скумбрии много омега-3 жирных кислот.

. В дарах моря, а также в селёдке, скумбрии много омега-3 жирных кислот. Специи . Они позволяют насытить организм таким важным элементом, как хром. Он необходим людям, которые не очень хорошо питаются и живут в постоянном стрессе.

. Они позволяют насытить организм таким важным элементом, как хром. Он необходим людям, которые не очень хорошо питаются и живут в постоянном стрессе. Горький шоколад . Диетолог отметила, что эта сладость также богата антиоксидантами.

. Диетолог отметила, что эта сладость также богата антиоксидантами. Масла . От подсолнечного масла лучше отказаться и заменить его на оливковое или льняное. В этих маслах ненасыщенных жирных кислот больше. Они отлично поддержат здоровье сердца.

. От подсолнечного масла лучше отказаться и заменить его на оливковое или льняное. В этих маслах ненасыщенных жирных кислот больше. Они отлично поддержат здоровье сердца. Животный белок . Яйца, индейка, кролик, курица прекрасно усваиваются и дают организму пептиды — сигнальные молекулы. Последние нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и микробиома кишечника.

. Яйца, индейка, кролик, курица прекрасно усваиваются и дают организму пептиды — сигнальные молекулы. Последние нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и микробиома кишечника. Кисломолочные продукты. Они опять же полезны для кишечника.

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