Диетолог рассказала, почему подсластители опасны для детей. Уж лучше простой сахар

Как известно, сахарозаменитель гораздо слаще обычного сахара, а дети быстро привыкают к слишком сладким продуктам и начинают поглощать их в удвоенном темпе, объяснила диетолог Ольга Редина.

Избыток чего угодно не приносит пользы, а сахара — тем более. Из-за него могут развиваться:

ожирение;

аллергические реакции;

нарушения микрофлоры кишечника;

проблемы с ЖКТ.

Увернуться от сахарозаменителей не так-то просто — их добавляют в огромное количество продуктов, порой даже не самых очевидных. Ознакомиться со списком можно здесь.