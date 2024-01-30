Опубликовано 30 января 2024, 23:20
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Диетолог рассказала, почему подсластители опасны для детей. Уж лучше простой сахар
Сахарозаменители уже прочно обосновались в рационе многих россиян: кто-то так контролирует уровень глюкозы при диабете, а кто-то просто хочет скинуть лишний вес. Остальные же не придают особого значения подсластителям, давая снэки и конфеты с ними даже детям. Но диетолог Редина объяснила, почему детей от этого нужно срочно ограждать.
Как известно, сахарозаменитель гораздо слаще обычного сахара, а дети быстро привыкают к слишком сладким продуктам и начинают поглощать их в удвоенном темпе, объяснила диетолог Ольга Редина.
Избыток чего угодно не приносит пользы, а сахара — тем более. Из-за него могут развиваться:
- ожирение;
- аллергические реакции;
- нарушения микрофлоры кишечника;
- проблемы с ЖКТ.
Увернуться от сахарозаменителей не так-то просто — их добавляют в огромное количество продуктов, порой даже не самых очевидных. Ознакомиться со списком можно здесь.