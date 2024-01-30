Здоровье
Опубликовано 30 января 2024, 23:20
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Диетолог рассказала, почему подсластители опасны для детей. Уж лучше простой сахар

Сахарозаменители уже прочно обосновались в рационе многих россиян: кто-то так контролирует уровень глюкозы при диабете, а кто-то просто хочет скинуть лишний вес. Остальные же не придают особого значения подсластителям, давая снэки и конфеты с ними даже детям. Но диетолог Редина объяснила, почему детей от этого нужно срочно ограждать.
Диетолог рассказала, почему подсластители опасны для детей. Уж лучше простой сахар
© Sophie Elvis / Unsplash

Как известно, сахарозаменитель гораздо слаще обычного сахара, а дети быстро привыкают к слишком сладким продуктам и начинают поглощать их в удвоенном темпе, объяснила диетолог Ольга Редина.

Избыток чего угодно не приносит пользы, а сахара — тем более. Из-за него могут развиваться:

  • ожирение;
  • аллергические реакции;
  • нарушения микрофлоры кишечника;
  • проблемы с ЖКТ.

Увернуться от сахарозаменителей не так-то просто — их добавляют в огромное количество продуктов, порой даже не самых очевидных. Ознакомиться со списком можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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