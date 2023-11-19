Для фанатов чипсов и газировки есть плохие новости. Они уменьшают мозг

Как проходило исследование: учёные взяли группу из 152 человек со средним возрастом в 50 лет, причём у 89 человек был лишний вес. Участники исследования рассказали о своём рационе, самочувствии, в том числе и психическом, а затем прошли МРТ.

Учёные заметили, что чем чаще участник ел обработанную еду, тем сильнее у него были признаки депрессии, и тем сильнее у него уменьшались левое миндалевидное тело и задняя поясная извилина коры мозга, которые отвечают за запоминание вкусов.

К тому же меньше становится и левая передняя часть скорлупы головного мозга, которая не даёт потянуться за сиюминутным вознаграждением (обычно едой) и помогает придерживаться ЗОЖ. То есть чем больше есть вредной еды, тем меньше сопротивляемости перед ней будет у мозга.

Ранее учёные выяснили, что ультраобработанные продукты могут вызывать такую же зависимость, как и тяжёлые наркотики. А среди них — колбаса, мороженое, печенье, безалкогольные напитки, сладкие хлопья и прочее.