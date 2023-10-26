Для любителей сидеть нога на ногу у врача есть грустные новости. Они про позвоночник

Как объяснил остеопат и основатель федеральной сети остеопатических клиник «Краниобаланс» Владимир Животов, когда организм принимает позу нога на ногу, это значит, что так он пытается компенсировать какие-то внутренние искривления и пережатия. Таким образом тело старается по возможности разгрузить мышцы и связки.

Специалист уверен, что любовь к странным и сложным позам появляется у людей со сколиозом. Им обязательно заниматься, чтобы облегчить состояние, но вылечить его во взрослом возрасте не получится.

По словам эксперта, проблема кроется в смещении костей черепа, которое случилось из-за родовой травмы. Остеопат поможет расположить кости верно, а там и позвоночник подтянется. Полностью убрать искривление не получится, но улучшить состояние организма — да.

А сидение нога на ногу — вообще вредная привычка. Из-за этого пережимаются вены и лимфатические сосуды, из-за чего ухудшается кровоток в ногах и малом тазу, сдавливаются и нервы, вызывая онемение, а позвоночник сгибается в неправильное положение. Поза неудобная, лучше без неё, уверен эксперт Животов.

Ещё специалисты советуют обратить внимание на шею. Похрустеть шеей любят многие, но есть особый звук, который должен насторожить. Если разминая шею, слышите хруст, похож на перетирание песка или скрип снега, то лучше обратиться к врачу — есть вариант, что это отложение солей и остеофиты (наросты по краям суставов).