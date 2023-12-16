Для сердца и души. Диетолог назвал самые полезные виды рыбы

Как рассказала диетолог Ольга Лушникова, в рыбе содержится множество полезных веществ, например:

белок;

омега-3;

витамин D;

витамин A;

витамин B12;

кальций;

цинк;

йод;

селен;

железо.

И это сочетание отлично защищает сердечно-сосудистую систему от негативных влияний, воспалений и развития заболеваний. По словам специалистки, есть рыбу можно пару раз в неделю, причём в один день нужно выбирать более жирные сорта морской рыбы (кету, нерку, горбушу, лосось, кижуч, сёмгу, сельдь, скумбрию, сардины), в другой — менее жирные (треску, пикшу, минтай и другие).

Чтобы укрепить сердце, нужно ещё и заниматься спортом. А особенно эффективны два упражнения, которые все ненавидят.