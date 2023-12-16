Здоровье
17:20, 16 декабря 2023
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Для сердца и души. Диетолог назвал самые полезные виды рыбы

У каждого приверженца здорового и сбалансированного питания в рационе должна встречаться и рыба, причём пару раз в неделю — точно. Диетолог Лушникова объяснила, что рыба очень полезна для сердечников, а всё из-за богатырского набора витаминов и минералов, нужных для сердечно-сосудистой системы. И среди всего массива видов рыб есть несколько, на которые нужно обратить особое внимание.

Для сердца и души. Диетолог назвал самые полезные виды рыбы
© Anton Nikolov / Unsplash

Как рассказала диетолог Ольга Лушникова, в рыбе содержится множество полезных веществ, например:

  • белок;
  • омега-3;
  • витамин D;
  • витамин A;
  • витамин B12;
  • кальций;
  • цинк;
  • йод;
  • селен;
  • железо.

И это сочетание отлично защищает сердечно-сосудистую систему от негативных влияний, воспалений и развития заболеваний. По словам специалистки, есть рыбу можно пару раз в неделю, причём в один день нужно выбирать более жирные сорта морской рыбы (кету, нерку, горбушу, лосось, кижуч, сёмгу, сельдь, скумбрию, сардины), в другой — менее жирные (треску, пикшу, минтай и другие).

Чтобы укрепить сердце, нужно ещё и заниматься спортом. А особенно эффективны два упражнения, которые все ненавидят.

Автор:Ника Белова
Редакция
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