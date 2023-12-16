Для сердца и души. Диетолог назвал самые полезные виды рыбы
У каждого приверженца здорового и сбалансированного питания в рационе должна встречаться и рыба, причём пару раз в неделю — точно. Диетолог Лушникова объяснила, что рыба очень полезна для сердечников, а всё из-за богатырского набора витаминов и минералов, нужных для сердечно-сосудистой системы. И среди всего массива видов рыб есть несколько, на которые нужно обратить особое внимание.
Как рассказала диетолог Ольга Лушникова, в рыбе содержится множество полезных веществ, например:
- белок;
- омега-3;
- витамин D;
- витамин A;
- витамин B12;
- кальций;
- цинк;
- йод;
- селен;
- железо.
И это сочетание отлично защищает сердечно-сосудистую систему от негативных влияний, воспалений и развития заболеваний. По словам специалистки, есть рыбу можно пару раз в неделю, причём в один день нужно выбирать более жирные сорта морской рыбы (кету, нерку, горбушу, лосось, кижуч, сёмгу, сельдь, скумбрию, сардины), в другой — менее жирные (треску, пикшу, минтай и другие).
Чтобы укрепить сердце, нужно ещё и заниматься спортом. А особенно эффективны два упражнения, которые все ненавидят.