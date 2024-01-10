До добра не доведут. Названа смертельная опасность энергетиков

Возможные последствия интереса к энергетикам, которых не придётся долго ждать, — диарея и рвота. Ежедневное употребление может закончиться куда хуже. Например, обострение язвенной болезни и аллергические реакции немедленного типа. По словам врача, в мире уже регистрировали летальные исходы вследствие спровоцированной аритмии, инфаркта и инсульта. Были случаи неожиданной потери сознания, которая привела к смерти из-за несчастного случая.

Умнов подчеркнул опасность энергетических напитков для беременных, кормящих матерей, пожилых людей старше 70 лет. Также их не рекомендуется пить страдающим заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной систем и психики.

Живой пример того, чем может закончиться злоупотребление энергетиками, — мужчина из Подмосковья. Он допился до опаснейшего осложнения панкреатита. Есть и более печальный финал — москвич умер после 15 банок энергетика.