До добра не доведут. Названа смертельная опасность энергетиков
Любитель энергетиков ожидает от напитка прилива бодрости и сил. Но на деле эффект получается недолгим — через пару часов усталость снова с ним. Человек пьёт следующую баночку и постепенно становится зависимым. Риск угробить здоровье велик, а можно и вовсе попрощаться с жизнью. Подробнее об этом NEWS.ru рассказал преподаватель медфака Государственного университет просвещения, хирург Александр Умнов.
Возможные последствия интереса к энергетикам, которых не придётся долго ждать, — диарея и рвота. Ежедневное употребление может закончиться куда хуже. Например, обострение язвенной болезни и аллергические реакции немедленного типа. По словам врача, в мире уже регистрировали летальные исходы вследствие спровоцированной аритмии, инфаркта и инсульта. Были случаи неожиданной потери сознания, которая привела к смерти из-за несчастного случая.
Умнов подчеркнул опасность энергетических напитков для беременных, кормящих матерей, пожилых людей старше 70 лет. Также их не рекомендуется пить страдающим заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной систем и психики.
Живой пример того, чем может закончиться злоупотребление энергетиками, — мужчина из Подмосковья. Он допился до опаснейшего осложнения панкреатита. Есть и более печальный финал — москвич умер после 15 банок энергетика.