Здоровье
01:00, 26 ноября 2023
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Доктор Мясников назвал овощ для профилактики рака. Он точно есть в ваших запасах

Овощи и фрукты — отличные источники витаминов и вообще всего полезного. Помимо того, что они насыщают организм питательными веществами, они ещё и помогают бороться с болезнями. В том числе с такими опасными, как онкология. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал популярный овощ, который помогает в профилактике рака.

Доктор Мясников назвал овощ для профилактики рака. Он точно есть в ваших запасах
© PxHere

Известный теледоктор посоветовал для снижения рисков возникновения рака включать в свой рацион свёклу.

Но это не единственное полезное её свойство. Также этот корнеплод повышает уровень железа, помогает снижать жировые отложения и придаёт энергии, поделился Мясников.

Вдобавок свёкла снижает давление и в целом хорошо влияет на сердце и сосуды, подчеркнул врач.

Все знают, что у свёклы есть одна особенность — после её употребления моча может приобретать розовый цвет. Врач рассказала, стоит ли из-за этого переживать.

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