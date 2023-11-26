Доктор Мясников назвал овощ для профилактики рака. Он точно есть в ваших запасах

Известный теледоктор посоветовал для снижения рисков возникновения рака включать в свой рацион свёклу.

Но это не единственное полезное её свойство. Также этот корнеплод повышает уровень железа, помогает снижать жировые отложения и придаёт энергии, поделился Мясников.

Вдобавок свёкла снижает давление и в целом хорошо влияет на сердце и сосуды, подчеркнул врач.

Все знают, что у свёклы есть одна особенность — после её употребления моча может приобретать розовый цвет. Врач рассказала, стоит ли из-за этого переживать.