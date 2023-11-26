Доктор Мясников назвал овощ для профилактики рака. Он точно есть в ваших запасах
Овощи и фрукты — отличные источники витаминов и вообще всего полезного. Помимо того, что они насыщают организм питательными веществами, они ещё и помогают бороться с болезнями. В том числе с такими опасными, как онкология. Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал популярный овощ, который помогает в профилактике рака.
Известный теледоктор посоветовал для снижения рисков возникновения рака включать в свой рацион свёклу.
Но это не единственное полезное её свойство. Также этот корнеплод повышает уровень железа, помогает снижать жировые отложения и придаёт энергии, поделился Мясников.
Вдобавок свёкла снижает давление и в целом хорошо влияет на сердце и сосуды, подчеркнул врач.
Все знают, что у свёклы есть одна особенность — после её употребления моча может приобретать розовый цвет. Врач рассказала, стоит ли из-за этого переживать.