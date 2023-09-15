Долька чеснока — и никаких тромбов. Какие ещё продукты помогают от тромбоза?

Последствия тромбоза

Тромбами чаще всего называют опасные сгустки крови в глубоких венах, которые находятся внутри мышц — с тыльной стороны стопы и подошвы, на голени, а также в зоне колена и бедра.

Наиболее опасное осложнение тромбоза глубоких вен — это тромбоэмболия лёгочной артерии. От тромба могут оторваться «кусочки», которые кровью занесёт в лёгочную артерию. То есть закупорка из конечностей перенесётся в лёгкие.

Для профилактики тромбов пациентам прописывают антикоагулянты — препараты, снижающие свёртываемость крови. Однако разжижать кровь помогают и некоторые продукты питания, причём довольно привычные россиянам.

Продукты от тромбоза

Вокруг чеснока всегда ходило много мифов. Его запах отталкивает комаров, мух и клещей. По одной из версий, именно из-за этого средневековые люди решили, что чеснока боится нечисть — в частности, вампиры.

В нашей время чеснок воспринимается в народе как антимикробное средство. И хоть у него действительно есть такой эффект, это не значит, что растение убивает коронавирус. А вот чем на самом деле чеснок полезен, так это своей способностью разжижать кровь.

В чесноке, как и в луке, содержится аллицин. Именно она придаёт растениям характерный запах. А ещё помогает снизит уровень плохого холестерина в крови, рассказала изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Кондаурова.

Вот что ещё полезно есть для профилактики тромбоза глубоких вен:

авокадо — разжижает кровь за счёт олеиновой кислоты;

— разжижает кровь за счёт олеиновой кислоты; грецкие орехи, миндаль и фисташки — имеют в составе аргинин, который способствует расширению сосудов;

— имеют в составе аргинин, который способствует расширению сосудов; виноград — содержит антиоксиданты, помогающие снижать риски воспалений и повреждений сосудов. Витамин C и эллаговая кислота в составе уменьшают вероятность появления тромба;

— содержит антиоксиданты, помогающие снижать риски воспалений и повреждений сосудов. Витамин C и эллаговая кислота в составе уменьшают вероятность появления тромба; баклажаны — антоцианы в их составе защищают организм от воспалений.

«Все эти продукты и элементы предотвращают образование тромбов, а также улучшают состояние сердца и кровеносной системы», — рассказала Кондаурова.

Как понять, есть ли тромб в конечностях

Если вы подозреваете у себя тромб, можно провести небольшой экспресс-тест. Британский профессор Марк Уайтли для проверки советует просто встать на цыпочки. Если опасный сгусток крови всё же есть, появится боль в икрах.

Провериться ещё можно так: покашляйте, чтобы напряглись мышцы пресса. Если в процессе появилась боль в ноге, значит, тромб есть.

И последний тест: лягте на спину и согните ноги в коленях. Другой человек должен потянуть вашу стопу в противоположном направлении. Резкая боль от сдавливания вен мышцами — признак наличия тромба.

Но что именно приводит к тромбозу? Очень часто сгустки крови в глубоких венах образуются из-за продолжительной гиподинамии — то есть сидячего образа жизни. Больше о причинах патологии — узнайте здесь.