Достали трещины на пятках? Вот 2 основные причины, почему они появляются

Дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц рассказала, почему может сохнуть и трескаться кожа стоп. По словам специалистки, чаще всего в этом виноват дефицит витаминов.

Нехватка йода вполне ожидаема, потому что россияне живут в такой зоне, где с йодом в продуктах большая проблема. А из-за дефицита йода появляется гипоксия, то есть кожа стоп слабо снабжается кислородом, не получает нужные ресурсы и сохнет. Особенно это проявляется в холодное время года.

Что делать? Увеличить количество йодосодержащих продуктов в рационе, добавить йодированную соль, можно мультивитамин с йодом. А препараты должен назначать врач, потому что они слишком серьёзная артиллерия.

Нехватка витамина А случается, если человек принимает недостаточное количество витамина или тот просто не усваивается.

Что делать? Пить по утрам горячую воду для оттока желчи, которая мешает усваиваться жирорастворимому витамину, и принимать БАДы, которые назначит врач (самолечением не занимаемся).

Чтобы исключить некоторые причины, из-за которых появляются трещины, стоит делать педикюр даже в зимнее время. Это поможет в профилактике против грибковых и инфекционных заболеваний, врастания ногтей и будет стимулировать кровоснабжение стоп.