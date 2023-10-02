Доставайте платочек. Врач рассказал, чем грозит неумение ребёнка высморкаться

А вот неумение освободить нос от слизи может обернуться воспалением лёгких, причём очень быстро.

Специалист объяснил радиостанции «Говорит Москва», что если не высмаркиваться, слизь скопится и будет застаиваться в задних отделах носа. Это чревато инфицированием дыхательных путей — сначала поражаются аденоиды, а потом вся смесь оказывается в трахее и начинается кашель.

В конечном счёте за 5–10 дней проблема может усугубиться до пневмонии. Поэтому если ребёнок умеет высмаркиваться, за то же время он уже выздоровеет, а не получит осложнения.

Но после любых острых респираторных заболеваний прозрачный насморк может задержаться на 2–4 недели — это считается нормой, рассказал «Секрету фирмы» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.