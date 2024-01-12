Доведёт до психоза. Врач рассказал, с чем никогда нельзя смешивать кофе

Главная опасность кофе с алкоголем — меняется частота сердечных сокращений и происходит мощный спазм сосудов. Это однозначно плохо влияет на сердечно-сосудистую систему и повышает риск инфаркта и инсульта.

Кроме того, кофеин и алкоголь по-разному влияют на центральную нервную систему: первый её стимулирует, второй — угнетает. Это повышает риск развития психозов и неврозов, сказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения «Известиям».

Среди других неприятных побочек от такого комбо — гипертония и почечная недостаточность, добавил врач.

Если уж пить кофе с добавками, то с теми, которые делают его лучше. Вот 5 хороших вариантов.