Здоровье
19:40, 23 октября 2023
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Дубль два. Какие детские прививки нужно повторить 30-летним

Традиционные детские болячки вроде ветрянки или кори люди постарше переносят тяжелее. Болезни могут давать неприятные осложнения, в том числе во время беременности. Это одна из причин, почему после 30 лет стоит обновить некоторые прививки. Какие именно, рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья Андрей Продеус.

Дубль два. Какие детские прививки нужно повторить 30-летним
© Freepik

Не все помнят, какие прививки делали в детстве. Чтобы выяснить это наверняка, можно сдать кровь на анализ. Если, к примеру, вы болели ветрянкой, у вас должны быть антитела, сказал Продеус.

Но даже если какие-то прививки вы делали, после 30 стоит их обновить. Дело в том, что у большинства вакцин ко взрослому возрасту эффективность снижается. От каких болезней, по словам Продеуса, стоит снова привиться взрослым:

  • столбняк,
  • гепатит,
  • корь,
  • краснуха.

Для взрослых, кстати, тоже есть свой календарь прививок. Уточнить, когда какую вакцину ставить, можно в своей поликлинике, на сайте Минздрава региона или на сайте privivka.ru, сказал врач изданию «Аргументы и факты».

Подхватить ветрянку или корь, конечно, можно в любом возрасте, но всё же это не так вероятно, как заболеть гриппом, который приходит каждое межсезонье. От гриппа тоже есть прививки. Вот когда их нужно делать.

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