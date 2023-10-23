Дубль два. Какие детские прививки нужно повторить 30-летним

Не все помнят, какие прививки делали в детстве. Чтобы выяснить это наверняка, можно сдать кровь на анализ. Если, к примеру, вы болели ветрянкой, у вас должны быть антитела, сказал Продеус.

Но даже если какие-то прививки вы делали, после 30 стоит их обновить. Дело в том, что у большинства вакцин ко взрослому возрасту эффективность снижается. От каких болезней, по словам Продеуса, стоит снова привиться взрослым:

столбняк,

гепатит,

корь,

краснуха.

Для взрослых, кстати, тоже есть свой календарь прививок. Уточнить, когда какую вакцину ставить, можно в своей поликлинике, на сайте Минздрава региона или на сайте privivka.ru, сказал врач изданию «Аргументы и факты».

Подхватить ветрянку или корь, конечно, можно в любом возрасте, но всё же это не так вероятно, как заболеть гриппом, который приходит каждое межсезонье. От гриппа тоже есть прививки. Вот когда их нужно делать.