Подсчёт калорий не поможет похудеть. Это прошлый век, и вот почему

Как узнать свою норму дефицита калорий

Для снижения веса необходимо создать дефицит энергии, поступающей с пищей, то есть потреблять меньше калорий. В среднем взрослому человеку требуется 2000–2500 калорий в сутки (женщине и мужчине соответственно). Это количество энергии, необходимое для работы нашего организма и умеренной физической активности в течение дня.

Для комфортного похудения рекомендуется снизить калорийность на 400–600 ккал в сутки. Лучше не придерживаться строгих диет с суточной калорийностью рациона менее 1400 ккал — такое питание сложно соблюдать длительно, и, несмотря на быстрый результат, вес часто возвращается после окончания диеты.