Думаете, правильное питание и диета спасут от диабета? Послушайте врачей

Чем отличаются диабеты первого и второго типов

Кандидат медицинских наук Марина Свиридонова рассказала порталу РИАМО, что сахарный диабет первого типа обычно застаёт людей врасплох, появляется как будто из ниоткуда. Спровоцировать болезнь может стресс, вирусная инфекция и другие факторы. Иногда недуг появляется на фоне наследственной предрасположенности.

В основе диабета первого типа — недостаток собственного инсулина. То есть нарушается работа клеток поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин, и человеку приходится доставлять этот гормон извне. Такой тип диабета обычно развивается в возрасте до 30 лет. И тут никакая диета и правильное питание человека спасти не могут.

Сахарный диабет второго типа в большинстве случаев возникает из-за ожирения и генетики. Именно на этот тип приходится 90% случаев диабета. Развивается патология постепенно. По словам Виктории Андреевой, при этом заболевании инсулина, наоборот, много в организме, но клетки к нему становятся нечувствительными. Это состояние называют инсулинорезистентностью. Причина нечувствительности к инсулину — лишний жир.

Симптомы сахарного диабета

У диабетов разных типов симптомы сильно отличаются. Свиридонова перечислила главные признаки сахарного диабета первого типа:

необъяснимое уменьшение веса;

слабость;

повышенная утомляемость;

обильное и частое мочеиспускание;

постоянная жажда и сухость во рту;

исходящий от тела запах ацетона.

Коварство диабета второго типа в том, что он многие годы может развиваться без явных симптомов, отметила врач. Со временем у человека появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, сетчаткой глаза и нервной системой.

Но сахарный диабет второго типа начинается с предиабета. Распознать его можно, лишь регулярно измеряя уровень сахара в крови. В этой стадии сахар находится между нормой и значениями, характерными для сахарного диабета.

Можно ли излечить диабет

При диабете первого типа человеку придётся вводить инсулин всю жизнь, сказала Андреева. Делать это перед каждым приёмом пищи. При этом особой диеты не требуется.

Если у больного диабет второго типа, то здесь лечение уже многокомпонентное. Самое главное для диабетика — нормализовать вес и избавиться от лишнего жира.

«Есть немало людей с диабетом 2-го типа, которые находятся в стадии компенсации, лишь соблюдая диету», — отметила эндокринолог.

Также человеку с диабетом второго типа нужно принимать таблетированные и инъекционные препараты. Это не инсулин, а средства, позволяющие увеличить чувствительность клеток этому гормону, выводить лишнюю глюкозу с мочой, уменьшать чувство голода и т. д.

Что нельзя есть с диабетом второго типа

Враг людей с диабетом второго типа — высокоуглеводная пища, повышающая уровень сахара в крови. Так что в основе лечения заболевания лежит потребление низкоуглеводных продуктов и контроль уровня сахара в крови. При этом не стоит себя обманывать: нет такой еды, которая бы снижала сахар.

«Не существует продуктов, снижающих глюкозу крови, но из-за особенностей метаболизма этанола некоторые алкогольные напитки в отсутствие приема пищи могут привести к значимому снижению глюкозы крови, вплоть до потери сознания», — пояснила Андреева.