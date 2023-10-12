Дурашливость и агрессия. Врач назвала нетипичные симптомы инсульта

По словам специалиста, среди нетипичных симптомов инсульта можно выделить:

дурашливость, которая несвойственна человеку;

неряшливость;

агрессию;

нарушение ориентации во времени и пространстве;

сильную апатию и безвольность.

Иногда инсульт даже можно спутать с опьянением.

Врач отметила, что люди моложе 40 могут списать эти симптомы на другие болезни, так как даже не подозревают, что у них может быть инсульт. Чтобы распознать опасное заболевание у человека, попросите его назвать текущий год или улыбнуться. Если улыбка выйдет кривой или человек, например, не сможет одновременно поднять обе руки, то пора обращаться за медицинской помощью.

Чтобы снизить вероятность развития инсульта, Демьяновская порекомендовала придерживаться принципов здорового образа жизни, отказаться от вредных привычек, контролировать давление и заниматься спортом.

Ещё хорошо бы раз в год ходить к кардиологу, делать ЭКГ и проверять уровень сахара и холестерина в крови. Особенно это важно делать, если у родственников по первой линии были инсульты.

Часто риски инсульта растут при высоком уровне холестерина. О том, как можно снизить этот показатель без таблеток, читайте тут.