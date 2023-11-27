Дёргается глаз? Чаще такое бывает у здоровых людей и вот в каких случаях

Дёргается глаз: причины

В медицине подёргивание века называют лицевой миокимией. Это непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, не сопровождающееся болью.

По словам офтальмолога, хирурга Федерального научно-клинического центра Георгия Габараева, чаще всего подёргивание глаза вызывают:

нервное напряжение;

стресс;

повышенная тревожность;

переутомление;

нехватка сна;

физические перегрузки;

приём некоторых лекарств;

долгая работа за компьютером.

Невролог, физиотерапевт клиники «Поэма здоровья» Мария Гуменная добавила, что реже глаз может дёргаться и из-за:

наследственной предрасположенности;

дисфункции иммунной системы;

дисфункции ЖКТ или несбалансированного питания;

неврологического заболевания — например, аневризмы головного мозга или нейродегенеративного заболевания центральной нервной системы;

аллергии;

злоупотребления энергетиками с кофеином;

злоупотребления алкоголем.

Дёргается глаз: лечение

В случаях, перечисленных Габараевым, никакого лечения не нужно: проявления исчезнут сами в период от нескольких часов до трёх недель.

По словам Гуменной, нужно понять, что обычно приводит к подёргиваниям, и поработать с причинами — не исключено, что глазам просто пора отдохнуть. Она порекомендовала:

высыпаться и соблюдать режим дня;

больше гулять на улице;

ограничить зрительные нагрузки — при работе за компьютером делайте минимум 5-минутные перерывы каждый час;

релаксировать, вариант — медитация.

Если глаз не перестаёт дёргаться, лучшее решение — обратиться к специалисту.

Как защитить глаза от компьютера

Правило № 1 — не смотреть в монитор было бы самым чётким, но, увы, оно нереализуемо — работа огромного числа людей связана как раз с компьютером. Тогда дело за правилом № 2 — облегчить нагрузку на глаза. Что можно сделать, рассказала врач-офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.