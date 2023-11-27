Здоровье
19:20, 27 ноября 2023
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Дёргается глаз? Чаще такое бывает у здоровых людей и вот в каких случаях

Принято считать, что глаз начинает дёргаться не от хорошей жизни или из-за проблем с нервами. Но, по словам врачей, чаще всего такое проявление бывает как раз у здоровых людей, оно нестрашно и исчезает само собой. Однако подёргивание века может сопровождать и серьёзные заболевания. Подробнее «Доктору Питеру» рассказали два врача: офтальмолог Георгий Габараев и невролог Мария Гуменная.

Дёргается глаз? Чаще такое бывает у здоровых людей и вот в каких случаях
© Freepik/stockking

Дёргается глаз: причины

В медицине подёргивание века называют лицевой миокимией. Это непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, не сопровождающееся болью.

По словам офтальмолога, хирурга Федерального научно-клинического центра Георгия Габараева, чаще всего подёргивание глаза вызывают:

  • нервное напряжение;
  • стресс;
  • повышенная тревожность;
  • переутомление;
  • нехватка сна;
  • физические перегрузки;
  • приём некоторых лекарств;
  • долгая работа за компьютером.

Невролог, физиотерапевт клиники «Поэма здоровья» Мария Гуменная добавила, что реже глаз может дёргаться и из-за:

  • наследственной предрасположенности;
  • дисфункции иммунной системы;
  • дисфункции ЖКТ или несбалансированного питания;
  • неврологического заболевания — например, аневризмы головного мозга или нейродегенеративного заболевания центральной нервной системы;
  • аллергии;
  • злоупотребления энергетиками с кофеином;
  • злоупотребления алкоголем.

Дёргается глаз: лечение

В случаях, перечисленных Габараевым, никакого лечения не нужно: проявления исчезнут сами в период от нескольких часов до трёх недель.

По словам Гуменной, нужно понять, что обычно приводит к подёргиваниям, и поработать с причинами — не исключено, что глазам просто пора отдохнуть. Она порекомендовала:

  • высыпаться и соблюдать режим дня;
  • больше гулять на улице;
  • ограничить зрительные нагрузки — при работе за компьютером делайте минимум 5-минутные перерывы каждый час;
  • релаксировать, вариант — медитация.

Если глаз не перестаёт дёргаться, лучшее решение — обратиться к специалисту.

Как защитить глаза от компьютера

Правило № 1 — не смотреть в монитор было бы самым чётким, но, увы, оно нереализуемо — работа огромного числа людей связана как раз с компьютером. Тогда дело за правилом № 2 — облегчить нагрузку на глаза. Что можно сделать, рассказала врач-офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.

  • Сидите за 60–70 см от монитора, плюс он должен быть чуть ниже уровня глаз.
  • Старайтесь почаще моргать.
  • Давайте глазам отдыхать: делайте перерыв каждые 20 минут — смотрите примерно на 6 м вдаль в течение 20 секунд.
  • Посещайте офтальмолога, чтобы контролировать состояние глаз.
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