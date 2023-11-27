Дёргается глаз? Чаще такое бывает у здоровых людей и вот в каких случаях
Принято считать, что глаз начинает дёргаться не от хорошей жизни или из-за проблем с нервами. Но, по словам врачей, чаще всего такое проявление бывает как раз у здоровых людей, оно нестрашно и исчезает само собой. Однако подёргивание века может сопровождать и серьёзные заболевания. Подробнее «Доктору Питеру» рассказали два врача: офтальмолог Георгий Габараев и невролог Мария Гуменная.
Дёргается глаз: причины
В медицине подёргивание века называют лицевой миокимией. Это непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза, не сопровождающееся болью.
По словам офтальмолога, хирурга Федерального научно-клинического центра Георгия Габараева, чаще всего подёргивание глаза вызывают:
- нервное напряжение;
- стресс;
- повышенная тревожность;
- переутомление;
- нехватка сна;
- физические перегрузки;
- приём некоторых лекарств;
- долгая работа за компьютером.
Невролог, физиотерапевт клиники «Поэма здоровья» Мария Гуменная добавила, что реже глаз может дёргаться и из-за:
- наследственной предрасположенности;
- дисфункции иммунной системы;
- дисфункции ЖКТ или несбалансированного питания;
- неврологического заболевания — например, аневризмы головного мозга или нейродегенеративного заболевания центральной нервной системы;
- аллергии;
- злоупотребления энергетиками с кофеином;
- злоупотребления алкоголем.
Дёргается глаз: лечение
В случаях, перечисленных Габараевым, никакого лечения не нужно: проявления исчезнут сами в период от нескольких часов до трёх недель.
По словам Гуменной, нужно понять, что обычно приводит к подёргиваниям, и поработать с причинами — не исключено, что глазам просто пора отдохнуть. Она порекомендовала:
- высыпаться и соблюдать режим дня;
- больше гулять на улице;
- ограничить зрительные нагрузки — при работе за компьютером делайте минимум 5-минутные перерывы каждый час;
- релаксировать, вариант — медитация.
Если глаз не перестаёт дёргаться, лучшее решение — обратиться к специалисту.
Как защитить глаза от компьютера
Правило № 1 — не смотреть в монитор было бы самым чётким, но, увы, оно нереализуемо — работа огромного числа людей связана как раз с компьютером. Тогда дело за правилом № 2 — облегчить нагрузку на глаза. Что можно сделать, рассказала врач-офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.
- Сидите за 60–70 см от монитора, плюс он должен быть чуть ниже уровня глаз.
- Старайтесь почаще моргать.
- Давайте глазам отдыхать: делайте перерыв каждые 20 минут — смотрите примерно на 6 м вдаль в течение 20 секунд.
- Посещайте офтальмолога, чтобы контролировать состояние глаз.