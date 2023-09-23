Дёргаются ноги по ночам? Врач объяснил, чего именно не хватает организму

Признаки скрытого дефицита железа

Явный признак нехватки железа — анемия. При этом состоянии уровень гемоглобина сильно падает и человек чувствует слабость, сонливость, у него бывает головокружение, появляются «мушки» перед глазами. Однако нехватка железа может принимать скрытый характер, когда гемоглобин ещё в норме, а запасы микроэлемента в тканях мозга уже снижены.

«Недостаток железа в тканях мозга приводит к дефициту допамина и развитию синдрома беспокойных ног (СБН) . При этом расстройстве человек испытывает навязчивое желание двигать ногами и мучительные ощущения (боль, жжение, мурашки и т.д) в них вечером и ночью. Тягостные симптомы препятствуют полноценному засыпанию», — объяснилРоман Бузунов.

Кроме того, из-за нехватки может возникать синдром периодических движений конечностями (СПДК). Он выражается в частых подергиваниях ногами во время сна. Движения пробуждают мозг и не дают человеку нормально уснуть.

Но даже если ноги ещё не болят и не дёргаются, при дефиците железа сон всё равно получается поверхностный, беспокойный. Часто человек просыпается рано утром, а потом уже не может снова заснуть.

Как ещё проявляет себя нехватка железа

Недостаток железа может вызывать и другие симптомы. Вот какие из них выделил сомнолог:

головные боли,

ухудшение памяти и концентрации внимания

слабость, утомляемость, зябкость

появление трещин в углах рта

проблемы с ногтями — они становятся тонкими, легко деформируются

извращение вкуса — человеку вдруг может начать нравиться вкус мела, глины или запах краски и выхлопных газов;

запоры,

ослабление иммунитета и, как следствие, частые простудные и инфекционные заболевания.

Если обнаружили у себя что-нибудь из этого, нужно провериться на дефицит железа. Причём нужно знать не только уровень сывороточного железа и гемоглобин, но и сделать анализ крови на ферритин, подчеркнул Бузунов. Ферритин — это белок крови, содержащий железо.

Как продукты нужно есть

Железо поступает в организм из пищи. В сутки человеку нужно нужно 1–2 мг этого микроэлемента. Вроде бы немного, но организм всасывает лишь 10–15% железа от того, что содержится в еде.

Больше всего железа содержится в красном мясе — говядине, свинине и баранине. Также им богаты:

куриные яйца

рыба — особенно тунец

моллюски — например, в устрицы

горький шоколад.

Продукты с железом для постящихся и вегетарианцев

Мясо и яйца — не самые лучшие варианты для тех, кто постится или просто придерживается вегетарианства. Чтобы не допустить дефицита терапевт-гематолог Олег Кузнецов посоветовал есть следующие продукты:

морскую капусту — 16 мг железа на 100 г продукта;

гречку — 8,0 мг;

фасоль — 12,4 мг;

горох — 9,4 мг.

В целом, чтобы организм изголодался по какому-нибудь из микроэлементов, важно питаться сбалансировано, безе перекосов. Ранее мы рассказывали, от каких 10 продуктов точно нельзя отказываться.