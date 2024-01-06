Еда из микроволновки может навредить здоровью. Но только при двух условиях

Ни про одну кухонную технику нет столько споров и мнений, сколько про микроволновку. По мнению россиян, она убивает все витамины и минералы, отравляет еду, облучает всех вокруг, вызывая рак, и так далее. Иммунолог и патофизиолог Парецкая объяснила, как на самом деле микроволновка может навредить здоровью и как этого можно избежать.