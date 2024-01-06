Здоровье
07:00, 06 января 2024
1 мин.

Еда из микроволновки может навредить здоровью. Но только при двух условиях

Ни про одну кухонную технику нет столько споров и мнений, сколько про микроволновку. По мнению россиян, она убивает все витамины и минералы, отравляет еду, облучает всех вокруг, вызывая рак, и так далее. Иммунолог и патофизиолог Парецкая объяснила, как на самом деле микроволновка может навредить здоровью и как этого можно избежать.

Еда из микроволновки может навредить здоровью. Но только при двух условиях
© Freepik

Иммунолог, патофизиолог и педиатр Елена Парецкая выдала несколько тезисов, касающихся СВ-печей.

  1. Микроволновка не излучает радиацию ни внутрь на еду, ни снаружи на людей, все более-менее опасные элементы хорошо закрыты.
  2. Микроволновка не вызывает рак, потому что она не облучает тело напрямую.
  3. Микроволновка не подсаживает радиацию в продукты, они не становятся отравленными. Блюда просто проходят термическую обработку, и витаминов в них остаётся столько же, сколько и при обычной готовке.

Когда еда из СВ-печи может быть опасна?

  1. Если микроволновка прогревает еду не полностью, а кусками, при приготовлении она может оставить продукт полусырым, а это не очень полезно для организма, особенно если это не овощи, а рыба или мясо. А что есть можно есть полусырым и с кучей оговорок, можно узнать здесь.
  2. Если разогревать еду в пластиковом контейнере, не предназначенном для микроволновок и в составе которого есть токсичные бисфенол, фталаты и прочие соединения, которые могут попасть в еду. Вот они, вкупе с микропластиком, наносят организму вред — от снижения иммунитета до рака.

Специалисты по чистоте рассказали, чем ещё может навредить микроволновка и любая другая техника на кухне. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.