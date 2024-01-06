07:00, 06 января 2024
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Еда из микроволновки может навредить здоровью. Но только при двух условиях
Ни про одну кухонную технику нет столько споров и мнений, сколько про микроволновку. По мнению россиян, она убивает все витамины и минералы, отравляет еду, облучает всех вокруг, вызывая рак, и так далее. Иммунолог и патофизиолог Парецкая объяснила, как на самом деле микроволновка может навредить здоровью и как этого можно избежать.
Иммунолог, патофизиолог и педиатр Елена Парецкая выдала несколько тезисов, касающихся СВ-печей.
- Микроволновка не излучает радиацию ни внутрь на еду, ни снаружи на людей, все более-менее опасные элементы хорошо закрыты.
- Микроволновка не вызывает рак, потому что она не облучает тело напрямую.
- Микроволновка не подсаживает радиацию в продукты, они не становятся отравленными. Блюда просто проходят термическую обработку, и витаминов в них остаётся столько же, сколько и при обычной готовке.
Когда еда из СВ-печи может быть опасна?
- Если микроволновка прогревает еду не полностью, а кусками, при приготовлении она может оставить продукт полусырым, а это не очень полезно для организма, особенно если это не овощи, а рыба или мясо. А что есть можно есть полусырым и с кучей оговорок, можно узнать здесь.
- Если разогревать еду в пластиковом контейнере, не предназначенном для микроволновок и в составе которого есть токсичные бисфенол, фталаты и прочие соединения, которые могут попасть в еду. Вот они, вкупе с микропластиком, наносят организму вред — от снижения иммунитета до рака.
Специалисты по чистоте рассказали, чем ещё может навредить микроволновка и любая другая техника на кухне. Узнать об этом можно здесь.