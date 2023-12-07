Еда, которая лечит. Чем питаться во время простуды и ковида

Самое главное правило — голодать во время простуды нельзя, даже если из-за температуры у вас снижен аппетит. Но и переедать тоже не надо, чтобы не нагружать систему пищеварения.

Источники каких витаминов надо обязательно включить в рацион:

С — шиповник, облепиха, чёрная смородина, цитрусовые;

А — яйца, сливочное масло, сыр;

группы В — творог, яйца, мясо, рис, гречка, пшено, картофель;

D — сельдь, лосось, скумбрия, икра, печень трески, сметана, сливки, кисломолочные напитки.

Хорошо бы добавить в рацион продукты с цинком — яичный желток, арахис, овсяные хлопья, какао, зародыши пшеницы, а если позволяет бюджет —устрицы и крабов.

И не забывайте больше пить — до 1500–1700 мл воды в сутки, рекомендуют врачи. Помимо воды, это могут быть фруктовые и овощные соки, клюквенный и брусничный морс, чай с лимоном, кисель и отвар шиповника.