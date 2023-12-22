Едите бумажки с желаниями под куранты? Вот чем это может закончиться
Давняя традиция, привлекающая многих россиян, — чтобы желание наверняка сбылось, написать его на бумажке, а под бой курантов съесть. Но мало кто задумывается в этот момент о здоровье — даже если именно его и загадывает. Хорошего — ничего, а объяснение простое: бумага не еда, для желудочно-кишечного тракта «продукт» специфический, предупредила Life врач-гастроэнтеролог медцентра «Андреевские больницы — Неболит» Татьяна Терехова.
Ухудшает ситуацию размер бумаги с текстом и то, чем он написан, — например, чернила тоже могут вызвать расстройство пищеварения: минимум — изжогу и тошноту, в худшем случае — рвоту и диарею.
А желудочно-кишечному тракту в праздники и так хватает нагрузки — на столах множество тяжёлой для него еды, включая салаты, заправленные майонезом, мясо, а также алкоголь.
«Как мне кажется, самый безопасный для здоровья способ — это проговорить про себя своё желание под бой курантов, не съедая бумажек с желанием и не запивая алкоголем. И пусть ваши желания сбываются», — сказала Терехова.
А лучше желаний — поставить себе цели на год. Как это сделать, подробно рассказала когнитивно-поведенческий психолог Дарья Борисяк.