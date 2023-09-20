Ешь ананасы, жвачку пожуй! Врач рассказала о пользе употребления резинки после еды
Частенько бывает так, что хочется перекусить вкусняшкой, но в ней много лука, чеснока или других ингредиентов с резким запахом, которым потом будет «благоухать» ротовая полость. Чтобы освежить дыхание, человеку придётся либо почистить зубы, либо закинуть в рот жевательную резинку. Но многие до сих пор сомневаются в её пользе. Рассказываем, почему жевать жвачку действительно очень полезно.
Когда жевать жвачку полезно
Как рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, жвачка обладает следующими полезными свойствами:
- очищает зубы и рот от остатков пищи;
- стимулирует выработку слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение;
- помогает справиться с чувством голода.
Важное условие: жевать жвачку можно только после еды и максимум 15 минут. В ином случае она может навредить зубам, если в ней содержится сахар. Ну и стоит помнить, что чистку зубов жвачка заменить не в состоянии.
Как жвачка может навредить
Помимо того, что длительное жевание жвачки с сахаром может спровоцировать кариес, нужно знать, что сахзам тоже может оказаться вреден.
Всё из-за подсластителя под названием ксилит. Его добавляют, чтобы сохранить вкус продукта. И этот сахарозаменитель может заставить человека есть больше необходимого.
Он поступает в кровь с жвачкой, и у человека просыпается аппетит: организм думает, что на подходе более солидная трапеза. Так можно прийти к нарушению метаболизма и набору лишнего веса. Ведь голод не тётка.
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