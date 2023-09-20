Ешь ананасы, жвачку пожуй! Врач рассказала о пользе употребления резинки после еды

Когда жевать жвачку полезно

Как рассказала эндокринолог Диляра Лебедева, жвачка обладает следующими полезными свойствами:

очищает зубы и рот от остатков пищи;

стимулирует выработку слюны и желудочного сока, улучшая пищеварение;

помогает справиться с чувством голода.

Важное условие: жевать жвачку можно только после еды и максимум 15 минут. В ином случае она может навредить зубам, если в ней содержится сахар. Ну и стоит помнить, что чистку зубов жвачка заменить не в состоянии.

Как жвачка может навредить

Помимо того, что длительное жевание жвачки с сахаром может спровоцировать кариес, нужно знать, что сахзам тоже может оказаться вреден.

Всё из-за подсластителя под названием ксилит. Его добавляют, чтобы сохранить вкус продукта. И этот сахарозаменитель может заставить человека есть больше необходимого.

Он поступает в кровь с жвачкой, и у человека просыпается аппетит: организм думает, что на подходе более солидная трапеза. Так можно прийти к нарушению метаболизма и набору лишнего веса. Ведь голод не тётка.

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