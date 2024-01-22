Ешьте эти 8 продуктов, чтобы варикоз не портил жизнь. Список от врача

Кардиолог перечислил продукты, которые необходимо включить в свой рацион, чтобы снизить риск возникновения варикоза:

Семена чиа

Проблемы со стулом, а именно запор, может создавать дополнительное давление на вены нижнего отдела прямой кишки, что приводит к образованию варикозного расширения вен. Чиа — это суперфуд, который содержит много клетчатки и отлично помогает настроить пищеварение, предотвращая вздутие живота и повышенное давление на ноги.

Ежевика

Эта ягода содержит флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества помогают укреплять вены, улучшает здоровье артерий и защищает от тромбов.

Имбирь

Имбирь помогает улучшить кровоток и растворяет фибрин в кровеносных сосудах. Фибрин приводит к тому, что вены становятся твердыми и комковатыми.

Свёкла

Свекольный сок богат нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление. Он также содержит бетацианин, который может снизить уровень аминокислот, повреждающих кровеносные сосуды.

Кресс-салат

Кресс-салат = кладезь витаминов К, B1, B2, B6, C, E, марганца и каротинов. Он также обеспечивает питание железом, кальцием, медью и клетчаткой. Это особенно полезно для здоровья вен.

Розмарин

Розмарин содержит розмариновую кислоту — соединение, которое помогает предотвратить повреждение тканей организма, а также стимулирует кровообращение, поэтому его настоятельно рекомендуют при варикозном расширении вен.

Гречка

Гречка богата белком и клетчаткой. Это хороший источник антиоксиданта рутина, который может улучшить кровоток и кровообращение.

Листовая зелень

Листовые зеленые овощи являются отличными источниками магния, который регулирует кровообращение и кровоток. Некоторые другие листовые овощи, такие как одуванчики, являются естественными мочегонными средствами и могут помочь уменьшить отеки ног.