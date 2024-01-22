Здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 09:20
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Ешьте эти 8 продуктов, чтобы варикоз не портил жизнь. Список от врача

Варикоз — это не просто безобидная синяя сеточка на икрах. Варикозное расширение вен развивается, когда клапаны повреждаются или ослабевают, что затрудняет перекачку крови обратно к сердцу, и является серьёзным заболеванием. Его риск повышает генетика, ожирение, малоподвижный образ жизни и т. д. Но есть и хорошая новость. Как рассказал врач-кардиолог Олег Фаломеев, повлиять на здоровье вен может питание.
Ешьте эти 8 продуктов, чтобы варикоз не портил жизнь. Список от врача
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Кардиолог перечислил продукты, которые необходимо включить в свой рацион, чтобы снизить риск возникновения варикоза:

  • Семена чиа

Проблемы со стулом, а именно запор, может создавать дополнительное давление на вены нижнего отдела прямой кишки, что приводит к образованию варикозного расширения вен. Чиа — это суперфуд, который содержит много клетчатки и отлично помогает настроить пищеварение, предотвращая вздутие живота и повышенное давление на ноги.

  • Ежевика

Эта ягода содержит флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Эти вещества помогают укреплять вены, улучшает здоровье артерий и защищает от тромбов.

  • Имбирь

Имбирь помогает улучшить кровоток и растворяет фибрин в кровеносных сосудах. Фибрин приводит к тому, что вены становятся твердыми и комковатыми.

  • Свёкла

Свекольный сок богат нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды и снижают кровяное давление. Он также содержит бетацианин, который может снизить уровень аминокислот, повреждающих кровеносные сосуды.

  • Кресс-салат

Кресс-салат = кладезь витаминов К, B1, B2, B6, C, E, марганца и каротинов. Он также обеспечивает питание железом, кальцием, медью и клетчаткой. Это особенно полезно для здоровья вен.

  • Розмарин

Розмарин содержит розмариновую кислоту — соединение, которое помогает предотвратить повреждение тканей организма, а также стимулирует кровообращение, поэтому его настоятельно рекомендуют при варикозном расширении вен.

  • Гречка

Гречка богата белком и клетчаткой. Это хороший источник антиоксиданта рутина, который может улучшить кровоток и кровообращение.

  • Листовая зелень

Листовые зеленые овощи являются отличными источниками магния, который регулирует кровообращение и кровоток. Некоторые другие листовые овощи, такие как одуванчики, являются естественными мочегонными средствами и могут помочь уменьшить отеки ног.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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