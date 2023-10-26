Ешьте и не дёргайтесь. Названы 9 продуктов от судорог
Судороги — признак дефицита магния в организме. Магний важен для нервной системы и мышц. Из-за недостатка минерала нарушается электролитный баланс, сосуды становятся жёсткими и постоянно находятся в напряжённом состоянии. Восполнить нехватку позволяют определённые продукты. Что нужно включить в рацион при судорогах — объяснил врач-нутрициолог Игорь Строков.
Одна из функций магния в организме — помогать управлять сокращением и расслаблением мышц. От него зависит правильная координация движений и работа сердечно-сосудистой системы.
Как возникает судорога? Мозг даёт сигнал на напряжение в мышцы, а обратный сигнал на расслабление поступает только через несколько минут, объяснил Строков изданию «Медикфорум».
Эксперт по правильному питанию назвал 9 продуктов, которые помогут восполнить нехватку магния в организме:
- орехи,
- соевые бобы,
- бананы,
- киноа,
- овсянка,
- цельнозерновые сухари,
- тёмный шоколад,
- минеральная вода,
- куркума.
Дефицит магния — не единственная возможная причина судорог. Ранее мы рассказывали, из-за чего возникают приступы.