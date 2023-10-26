Ешьте и не дёргайтесь. Названы 9 продуктов от судорог

Одна из функций магния в организме — помогать управлять сокращением и расслаблением мышц. От него зависит правильная координация движений и работа сердечно-сосудистой системы.

Как возникает судорога? Мозг даёт сигнал на напряжение в мышцы, а обратный сигнал на расслабление поступает только через несколько минут, объяснил Строков изданию «Медикфорум».

Эксперт по правильному питанию назвал 9 продуктов, которые помогут восполнить нехватку магния в организме:

орехи,

соевые бобы,

бананы,

киноа,

овсянка,

цельнозерновые сухари,

тёмный шоколад,

минеральная вода,

куркума.

Дефицит магния — не единственная возможная причина судорог. Ранее мы рассказывали, из-за чего возникают приступы.