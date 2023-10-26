Здоровье
01:00, 26 октября 2023
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Ешьте и не дёргайтесь. Названы 9 продуктов от судорог

Судороги — признак дефицита магния в организме. Магний важен для нервной системы и мышц. Из-за недостатка минерала нарушается электролитный баланс, сосуды становятся жёсткими и постоянно находятся в напряжённом состоянии. Восполнить нехватку позволяют определённые продукты. Что нужно включить в рацион при судорогах — объяснил врач-нутрициолог Игорь Строков.

Ешьте и не дёргайтесь. Названы 9 продуктов от судорог
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Одна из функций магния в организме — помогать управлять сокращением и расслаблением мышц. От него зависит правильная координация движений и работа сердечно-сосудистой системы.

Как возникает судорога? Мозг даёт сигнал на напряжение в мышцы, а обратный сигнал на расслабление поступает только через несколько минут, объяснил Строков изданию «Медикфорум».

Эксперт по правильному питанию назвал 9 продуктов, которые помогут восполнить нехватку магния в организме:

  • орехи,
  • соевые бобы,
  • бананы,
  • киноа,
  • овсянка,
  • цельнозерновые сухари,
  • тёмный шоколад,
  • минеральная вода,
  • куркума.

Дефицит магния — не единственная возможная причина судорог. Ранее мы рассказывали, из-за чего возникают приступы.

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