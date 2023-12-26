Ещё немного — и диабет. Врач рассказала, как по анализам узнать о грозящей опасности

Преддиабет: анализы

По словам специалиста, обнаружить преддиабет можно по результатам следующих анализов:

1. Капиллярная кровь на уровень глюкозы:

когда уровень глюкозы натощак находится в пределах 5,6–6,1 ммоль/л;

через 2 часа после ПГТ (пероральный глюкозотолерантный тест — тот же анализ после выпитого сладкого раствора) — если значения будут в рамках 7,8–11,0 ммоль/л.

2. Венозная кровь:

натощак при преддиабете глюкоза будет 6,1–7,0 ммоль/л;

через 2 часа после ПГТ — 7,8–11,0 ммоль/л.

3. Гликированный гемоглобин (HbAc1, или ГГ):

ГГ 6,0–6,5%;

инсулин больше 6 мкМЕ/мл;

есть дислипидемия (аномальный уровень жиров в крови). Чтобы её выявить, рассчитывается индекс инсулинорезистентности (HOMA IR). В норме этот показатель должен быть меньше 2,7.

Что такое преддиабет

При преддиабете углеводный обмен уже нарушен, но уровень сахара не настолько высокий, как при диабете, объяснила эндокринолог Ольга Гуськова.

Как уже отметили выше, специфических симптомов у этого состояния нет. Единственное — у человека могут быть слабость, утомляемость и головные боли.

Группа риска, как и при сахарном диабете:

повышенная масса тела;

увеличение окружности талии;

малоподвижный образ жизни;

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

гестационный диабет в анамнезе;

отягощённая наследственность по сахарному диабету 2-го типа.

Если преддиабет выявят, главная задача — снизить риск развития сахарного диабета и нормализовать показатели углеводного обмена.