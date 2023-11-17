Ещё по одной. Россиянам рассказали, как вычислить алкоголика
Многие люди употребляют алкоголь по праздникам или пропускают бокал вина за ужином, но не всех их можно назвать алкоголиками. Ведь алкоголизм — это заболевание мозга по своему течению похожее на другое хронические болячки. Какие признаки помогут понять, что у человека не всё в порядке со спиртным, рассказал нарколог, замглавврача по медицинской части Клиники Маршака Дмитрий Мовчан.
Как объяснил эксперт, если человек испытывал хотя бы три из семи следующих признаков за последний год, то речь идёт об алкоголизме. Вот эти признаки:
- человек испытыает сильную тягу к алкоголю;
- он не может контролировать длительность и дозу алкоголя;
- есть синдром отмены;
- человек употребляет другие вещества для облегчения синдрома отмены;
- человек повышает дозы для достижения желаемого эффекта;
- человек забросил другие занятий, которые раньше ему приносили удовольствие;
- он понимает вред выпивки, но всё равно употребляет.
Также врач отметил, что есть специальные тесты, которые помогают в диагностике проблем со спиртным. Среди них — AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), опросник CAGE и DAST (Drug abuse screening test). А ещё обязательно нужны психологические интервью и осмотр профильных врачей.
Тут можно узнать о том, в какие периоды жизни алкоголь для человека опаснее всего.