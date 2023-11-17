Здоровье
22:00, 17 ноября 2023
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Ещё по одной. Россиянам рассказали, как вычислить алкоголика

Многие люди употребляют алкоголь по праздникам или пропускают бокал вина за ужином, но не всех их можно назвать алкоголиками. Ведь алкоголизм — это заболевание мозга по своему течению похожее на другое хронические болячки. Какие признаки помогут понять, что у человека не всё в порядке со спиртным, рассказал нарколог, замглавврача по медицинской части Клиники Маршака Дмитрий Мовчан.

Ещё по одной. Россиянам рассказали, как вычислить алкоголика
© Lena Balk / Unsplash

Как объяснил эксперт, если человек испытывал хотя бы три из семи следующих признаков за последний год, то речь идёт об алкоголизме. Вот эти признаки:

  • человек испытыает сильную тягу к алкоголю;
  • он не может контролировать длительность и дозу алкоголя;
  • есть синдром отмены;
  • человек употребляет другие вещества для облегчения синдрома отмены;
  • человек повышает дозы для достижения желаемого эффекта;
  • человек забросил другие занятий, которые раньше ему приносили удовольствие;
  • он понимает вред выпивки, но всё равно употребляет.

Также врач отметил, что есть специальные тесты, которые помогают в диагностике проблем со спиртным. Среди них — AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), опросник CAGE и DAST (Drug abuse screening test). А ещё обязательно нужны психологические интервью и осмотр профильных врачей.

Тут можно узнать о том, в какие периоды жизни алкоголь для человека опаснее всего.

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