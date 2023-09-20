Если не грибок, то что? 5 причин, по которым могут измениться ногти

По словам дерматолога DocMed Евгении Самойловой, грибковая инфекция бывает причиной изменения ногтей в 50% случаев и встречается среди 15% населения. Однако другая половина людей с изменёнными ногтями имеют не грибковое поражение, а, как правило, одну из 5 патологий:

Псориаз. Аутоиммунное заболевание, которое обычно проявляется в виде сыпи на коже, но может затрагивать также суставы и ногти. Порой болезнь поражает только ногти, и человек ошибочно думает, что у него грибок.

Красный плоский лишай. Эту болячку нередко путают с поверхностной формой микоза, и человек может долгое время проходить неподходящую терапию.

Синдром жёлтых ногтей. Симптом, который может быть побочкой некоторых препаратов или же признаком некого системного заболевания.

Травма ногтя. Удар или ношение неудобной обуви могут приводит к отслоению ногтевой пластины. В этом случае достаточно правильно ухаживать за пальцем.

Синдром зелёного ногтя. Это тоже инфекция, но не грибковая, а бактериальная.

Врач добавила, что самому гадать над диагнозом — не только бессмысленно, но и вредно, потому что можно впустую потратить время. Поэтому если заметили изменения на своих ноготочках — сходите к дерматологу.

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