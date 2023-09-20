Если не грибок, то что? 5 причин, по которым могут измениться ногти
Проблемы с ногтями могут возникнуть у каждого человека. В половине всех случаев это будет грибок. Риск им заразиться особенно высок, если вы пользуетесь общественными раздевалками. Однако другие 50% ногтевых изменений никак не связаны с грибковой инфекцией, и если пытаться вылечить их так, будто это грибок, то едва ли у вас что-то получится. Рассказываем, по каким причинам могут внезапно преобразиться ногти.
По словам дерматолога DocMed Евгении Самойловой, грибковая инфекция бывает причиной изменения ногтей в 50% случаев и встречается среди 15% населения. Однако другая половина людей с изменёнными ногтями имеют не грибковое поражение, а, как правило, одну из 5 патологий:
- Псориаз. Аутоиммунное заболевание, которое обычно проявляется в виде сыпи на коже, но может затрагивать также суставы и ногти. Порой болезнь поражает только ногти, и человек ошибочно думает, что у него грибок.
- Красный плоский лишай. Эту болячку нередко путают с поверхностной формой микоза, и человек может долгое время проходить неподходящую терапию.
- Синдром жёлтых ногтей. Симптом, который может быть побочкой некоторых препаратов или же признаком некого системного заболевания.
- Травма ногтя. Удар или ношение неудобной обуви могут приводит к отслоению ногтевой пластины. В этом случае достаточно правильно ухаживать за пальцем.
- Синдром зелёного ногтя. Это тоже инфекция, но не грибковая, а бактериальная.
Врач добавила, что самому гадать над диагнозом — не только бессмысленно, но и вредно, потому что можно впустую потратить время. Поэтому если заметили изменения на своих ноготочках — сходите к дерматологу.
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