Здоровье
04:30, 20 сентября 2023
1 мин.

Если не грибок, то что? 5 причин, по которым могут измениться ногти

Проблемы с ногтями могут возникнуть у каждого человека. В половине всех случаев это будет грибок. Риск им заразиться особенно высок, если вы пользуетесь общественными раздевалками. Однако другие 50% ногтевых изменений никак не связаны с грибковой инфекцией, и если пытаться вылечить их так, будто это грибок, то едва ли у вас что-то получится. Рассказываем, по каким причинам могут внезапно преобразиться ногти.

Если не грибок, то что? 5 причин, по которым могут измениться ногти
© Freepik

По словам дерматолога DocMed Евгении Самойловой, грибковая инфекция бывает причиной изменения ногтей в 50% случаев и встречается среди 15% населения. Однако другая половина людей с изменёнными ногтями имеют не грибковое поражение, а, как правило, одну из 5 патологий:

  • Псориаз. Аутоиммунное заболевание, которое обычно проявляется в виде сыпи на коже, но может затрагивать также суставы и ногти. Порой болезнь поражает только ногти, и человек ошибочно думает, что у него грибок.
  • Красный плоский лишай. Эту болячку нередко путают с поверхностной формой микоза, и человек может долгое время проходить неподходящую терапию.
  • Синдром жёлтых ногтей. Симптом, который может быть побочкой некоторых препаратов или же признаком некого системного заболевания.
  • Травма ногтя. Удар или ношение неудобной обуви могут приводит к отслоению ногтевой пластины. В этом случае достаточно правильно ухаживать за пальцем.
  • Синдром зелёного ногтя. Это тоже инфекция, но не грибковая, а бактериальная.

Врач добавила, что самому гадать над диагнозом — не только бессмысленно, но и вредно, потому что можно впустую потратить время. Поэтому если заметили изменения на своих ноготочках — сходите к дерматологу.

Ранее Infoforme рассказывал, почему могут чернеть ногти на ногах.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.