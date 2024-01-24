Эта добавка сделает куркуму ещё полезнее. Иначе специя просто не усвоится

По словам Ростовцевой, куркума плохо всасывается в ЖКТ и плохо усваивается, в результате вся полезность может просто проходить мимо. Но если употреблять специю вместе с растительными маслами или чёрным перцем, то это можно исправить. Эти добавки будут стимулировать усвоение куркумы.

Строгой нормы по употреблению специи нет, но лучше не есть более 1−3 г порошка в день. Иначе куркума не пойдёт на пользу. Возможны аллергия, вздутие, мочегонный и слабительный эффекты.

Куркума, так же как и другие специи, будет полезна людям с высоким уровнем холестерина. О том, что ещё им стоит добавить в рацион, рассказали здесь.