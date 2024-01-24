Опубликовано 24 января 2024, 21:20
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Эта добавка сделает куркуму ещё полезнее. Иначе специя просто не усвоится
Куркума — не только приятная с виду, но ещё и очень вкусная специя. В ней много эфирных масел, жирорастворимых и водорастворимых витаминов, а также микроэлементов. Но главная ценность куркумы в куркумине. Он обладает антиоксидантным и противовоспалительным свойствами. О том, как сделать куркуму ещё полезнее, рассказала медицинский эксперт «Инвитро» Наталья Ростовцева.
По словам Ростовцевой, куркума плохо всасывается в ЖКТ и плохо усваивается, в результате вся полезность может просто проходить мимо. Но если употреблять специю вместе с растительными маслами или чёрным перцем, то это можно исправить. Эти добавки будут стимулировать усвоение куркумы.
Строгой нормы по употреблению специи нет, но лучше не есть более 1−3 г порошка в день. Иначе куркума не пойдёт на пользу. Возможны аллергия, вздутие, мочегонный и слабительный эффекты.
Куркума, так же как и другие специи, будет полезна людям с высоким уровнем холестерина. О том, что ещё им стоит добавить в рацион, рассказали здесь.