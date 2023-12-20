Эти два препарата обязательно должны быть в домашней аптечке. Проверьте себя

Многие уверены, что, если прихватит живот или голову, хоть как-то себе помочь ещё можно будет, а вот если сердце — то тут время идёт на секунды. Именно поэтому терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с кардиологом Германом Гандельманом рассказали, какие препараты стоит хранить в домашней аптечке.

По их мнению, никак не обойтись без аспирина и нитроспрея. Их стоит принимать, если заболит сердце. Но медики напомнили, что это только первая помощь, которая даст время для вызова скорой. Вылечить ими ничего точно не получится, только снять симптом.

А чтобы сердце продержалось подольше, хорошо бы следить за питанием. Например, добавить некоторые сорта рыбы, которые особенно полезны для работы главного моторчика. Узнать о них можно здесь.