Эти лекарства помогут пережить новогоднее застолье. Заполняем аптечку

В беседе с Life.ru терапевт посоветовала положить в аптечку перед праздниками противоаллергические препараты. Даже если вы ранее не замечали у себя аллергические реакции на какую-либо еду, на новогоднем столе может оказаться что-то, что спровоцирует приступ. Нужно быть готовым.

Вот что ещё врач рекомендовала положить в аптечку перед Новым годом:

энтеросорбирующие, обволакивающие средства;

аскорбинку и обезболивающие (аспирин или ибупрофен) — помогут справиться с похмельем, но лучше заранее проконсультироваться с врачом.

К слову об аллергии. Приступ может вызвать не еда, а самое главное новогоднее украшение — ёлка. Причём речь не только о живом дереве. Искусственные ели из ПВХ обычно стоят дёшево, но вот аллергикам могут навредить. Поэтому лучше выбрать ёлку из формованного полиэтилена. Такие стоят дороже, но зато они считаются более безопасными.