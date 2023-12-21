Эти лекарства помогут пережить новогоднее застолье. Заполняем аптечку
Скоро Новый год, и на столах у россиян будет много всякой всячины. А значит, риск съесть что-то не то возрастает. Врач-терапевт посоветовала запастись перед праздником средствами от диареи. Также в домашнюю аптечку важно положить ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ. Они помогут организму справиться с обилием жирной пищи, объяснила медик. Что ещё туда кладём?
В беседе с Life.ru терапевт посоветовала положить в аптечку перед праздниками противоаллергические препараты. Даже если вы ранее не замечали у себя аллергические реакции на какую-либо еду, на новогоднем столе может оказаться что-то, что спровоцирует приступ. Нужно быть готовым.
Вот что ещё врач рекомендовала положить в аптечку перед Новым годом:
- энтеросорбирующие, обволакивающие средства;
- аскорбинку и обезболивающие (аспирин или ибупрофен) — помогут справиться с похмельем, но лучше заранее проконсультироваться с врачом.
К слову об аллергии. Приступ может вызвать не еда, а самое главное новогоднее украшение — ёлка. Причём речь не только о живом дереве. Искусственные ели из ПВХ обычно стоят дёшево, но вот аллергикам могут навредить. Поэтому лучше выбрать ёлку из формованного полиэтилена. Такие стоят дороже, но зато они считаются более безопасными.