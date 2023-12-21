Здоровье
20:00, 21 декабря 2023
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Эти лекарства помогут пережить новогоднее застолье. Заполняем аптечку

Скоро Новый год, и на столах у россиян будет много всякой всячины. А значит, риск съесть что-то не то возрастает. Врач-терапевт посоветовала запастись перед праздником средствами от диареи. Также в домашнюю аптечку важно положить ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ. Они помогут организму справиться с обилием жирной пищи, объяснила медик. Что ещё туда кладём?

Эти лекарства помогут пережить новогоднее застолье. Заполняем аптечку
© freepik

В беседе с Life.ru терапевт посоветовала положить в аптечку перед праздниками противоаллергические препараты. Даже если вы ранее не замечали у себя аллергические реакции на какую-либо еду, на новогоднем столе может оказаться что-то, что спровоцирует приступ. Нужно быть готовым.

Вот что ещё врач рекомендовала положить в аптечку перед Новым годом:

  • энтеросорбирующие, обволакивающие средства;
  • аскорбинку и обезболивающие (аспирин или ибупрофен) — помогут справиться с похмельем, но лучше заранее проконсультироваться с врачом.

К слову об аллергии. Приступ может вызвать не еда, а самое главное новогоднее украшение — ёлка. Причём речь не только о живом дереве. Искусственные ели из ПВХ обычно стоят дёшево, но вот аллергикам могут навредить. Поэтому лучше выбрать ёлку из формованного полиэтилена. Такие стоят дороже, но зато они считаются более безопасными.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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