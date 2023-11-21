Эти наушники могут испортить слух навсегда. А носят их очень многие
Самыми опасными для слуха считаются внутриканальные наушники («затычки») и так называемые вкладыши (яркий пример — наушники Apple). Они нарушают процесс самоочищения уха и могут необратимо повредить слух. Самый же безопасный вариант — накладные наушники, которые никуда не вставляются. Подробнее о том, как слушать музыку без вреда для здоровья, рассказала оториноларинголог клиники «Мой медицинский центр» Алина Чернова.
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Вред наушников
По словам Черновой, 93% взрослых людей в возрасте от 16 до 54 лет каждый день используют наушники. Люди слушают музыку, подкасты, аудиокниги и мало задумываются о вреде аксессуара. А ведь наушники могут плохо влиять на слух.
Особенно вредны внутриканальные наушники и «вкладыши».
«При постоянном ношении "вкладышей" и внутриканальных наушников нарушается процесс естественного очищения слухового прохода от серы, из-за чего имеется серная пробка», — объяснила лор.
Ещё такой тип наушников при громком прослушивании может повредить клетки внутреннего уха, что чревато ухудшением слуха.
Какая громкость не вредна
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть стандарты, описывающие безопасную громкость для слуха:
- для взрослых — до 80 децибел в течение 40 часов в неделю,
- для детей — до 75 децибел в течение 40 часов в неделю.
Как отметила врач, иногда, когда шумно, мы на автомате увеличиваем громкость до опасных значений. Но есть специальные программы и приложения, помогающие контролировать уровень шума и длительность его воздействия.