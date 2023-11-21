Эти наушники могут испортить слух навсегда. А носят их очень многие

Вред наушников

По словам Черновой, 93% взрослых людей в возрасте от 16 до 54 лет каждый день используют наушники. Люди слушают музыку, подкасты, аудиокниги и мало задумываются о вреде аксессуара. А ведь наушники могут плохо влиять на слух.

Особенно вредны внутриканальные наушники и «вкладыши».

«При постоянном ношении "вкладышей" и внутриканальных наушников нарушается процесс естественного очищения слухового прохода от серы, из-за чего имеется серная пробка», — объяснила лор.

Ещё такой тип наушников при громком прослушивании может повредить клетки внутреннего уха, что чревато ухудшением слуха.

Какая громкость не вредна

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть стандарты, описывающие безопасную громкость для слуха:

для взрослых — до 80 децибел в течение 40 часов в неделю,

для детей — до 75 децибел в течение 40 часов в неделю.

Как отметила врач, иногда, когда шумно, мы на автомате увеличиваем громкость до опасных значений. Но есть специальные программы и приложения, помогающие контролировать уровень шума и длительность его воздействия.