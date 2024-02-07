Здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 19:50
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Эти обследования помогут поймать «тихий» рак. Чек-ап для мужчин и женщин

Некоторые виды рака протекают без симптомов. Человек узнаёт о них лишь тогда, когда болезнь уже запущена и начинает проявлять себя через боль, изменения стула и другие симптомы. Чтобы поймать рак на «тихой» стадии нужно проходить онкоскрининги. Их можно разделить на «мужские» и «женские». Какие конкретно анализы нужно сдавать — врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.
Эти обследования помогут поймать «тихий» рак. Чек-ап для мужчин и женщин
© pressfoto / freepik

Как провериться на рак мужчине

Мужской чек-ап больше ориентирован на проверку лёгких, простаты, яичек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), объяснил Ахмаев Газете.Ru.

По словам врача, в диагностике рака лёгкого лучше всего зарекомендовали себя :

  • Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ);
  • бронхоскопия;
  • биопсия;
  • анализы крови на онкомаркеры.

Для выявления рака простаты нужно :

  • сдать анализ крови на специфический белок ПСА (при раке его уровень повышен),
  • сделать УЗИ или МРТ.
  • пройти биопсию (для уточнения диагноза)

Для диагностики рака желудка или колоректального рака мужчинам от 35 лет нужно один раз в 2–3 года делать гастро- и колоноскопию. Если в семье были случаи этих видов рака, то в более молодом возрасте нужно делать эндоскопию.

Также полезно сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 19-9, СА 242, СА 72-4. Они важны в диагностике опухолей ЖКТ.

Как провериться на рак женщине

В женском чек-апе к самым главным онколог отнёс обследования молочных желез, яичников и щитовидной железы.

Для выявления рака груди нужно уже с юношеского возраста:

  • делать МРТ;
  • сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 15-3, СА 125, НЕ 4.

Для снижения рисков рака яичников женщинам рекомендуется проходить следующие обследования:

  • с 18–20 лет — УЗИ органов малого таза раз в год;
  • с 40 лет и старше — цифровую рентгеновскую маммографию каждые 1-2 года (а женщинам старше 50 лет — ежегодно).

C 35 лет женщинам тоже стоит начать раз в 2–3 года нужно делать гастро- и колоноскопию , добавил Ахмаев.

Иногда люди не решаются идти на обследования, опасаясь заоблачных цен. Ведь в частных клиниках нужно платить даже просто за консультацию с врачом, не говоря уже о сдаче анализов. Но провериться на рак в России можно и бесплатно. Как это сделать — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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