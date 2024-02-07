Эти обследования помогут поймать «тихий» рак. Чек-ап для мужчин и женщин

Как провериться на рак мужчине

Мужской чек-ап больше ориентирован на проверку лёгких, простаты, яичек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), объяснил Ахмаев Газете.Ru.

По словам врача, в диагностике рака лёгкого лучше всего зарекомендовали себя :

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ);

бронхоскопия;

биопсия;

анализы крови на онкомаркеры.

Для выявления рака простаты нужно :

сдать анализ крови на специфический белок ПСА (при раке его уровень повышен),

сделать УЗИ или МРТ.

пройти биопсию (для уточнения диагноза)

Для диагностики рака желудка или колоректального рака мужчинам от 35 лет нужно один раз в 2–3 года делать гастро- и колоноскопию. Если в семье были случаи этих видов рака, то в более молодом возрасте нужно делать эндоскопию.

Также полезно сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 19-9, СА 242, СА 72-4. Они важны в диагностике опухолей ЖКТ.

Как провериться на рак женщине

В женском чек-апе к самым главным онколог отнёс обследования молочных желез, яичников и щитовидной железы.

Для выявления рака груди нужно уже с юношеского возраста:

делать МРТ;

сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 15-3, СА 125, НЕ 4.

Для снижения рисков рака яичников женщинам рекомендуется проходить следующие обследования:

с 18–20 лет — УЗИ органов малого таза раз в год;

с 40 лет и старше — цифровую рентгеновскую маммографию каждые 1-2 года (а женщинам старше 50 лет — ежегодно).

C 35 лет женщинам тоже стоит начать раз в 2–3 года нужно делать гастро- и колоноскопию , добавил Ахмаев.

Иногда люди не решаются идти на обследования, опасаясь заоблачных цен. Ведь в частных клиниках нужно платить даже просто за консультацию с врачом, не говоря уже о сдаче анализов. Но провериться на рак в России можно и бесплатно. Как это сделать — узнайте здесь.