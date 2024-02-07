Эти обследования помогут поймать «тихий» рак. Чек-ап для мужчин и женщин
Как провериться на рак мужчине
Мужской чек-ап больше ориентирован на проверку лёгких, простаты, яичек и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), объяснил Ахмаев Газете.Ru.
По словам врача, в диагностике рака лёгкого лучше всего зарекомендовали себя :
- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и компьютерная томография (КТ);
- бронхоскопия;
- биопсия;
- анализы крови на онкомаркеры.
Для выявления рака простаты нужно :
- сдать анализ крови на специфический белок ПСА (при раке его уровень повышен),
- сделать УЗИ или МРТ.
- пройти биопсию (для уточнения диагноза)
Для диагностики рака желудка или колоректального рака мужчинам от 35 лет нужно один раз в 2–3 года делать гастро- и колоноскопию. Если в семье были случаи этих видов рака, то в более молодом возрасте нужно делать эндоскопию.
Также полезно сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 19-9, СА 242, СА 72-4. Они важны в диагностике опухолей ЖКТ.
Как провериться на рак женщине
В женском чек-апе к самым главным онколог отнёс обследования молочных желез, яичников и щитовидной железы.
Для выявления рака груди нужно уже с юношеского возраста:
- делать МРТ;
- сдавать анализы крови на онкомаркеры РЭА, СА 15-3, СА 125, НЕ 4.
Для снижения рисков рака яичников женщинам рекомендуется проходить следующие обследования:
- с 18–20 лет — УЗИ органов малого таза раз в год;
- с 40 лет и старше — цифровую рентгеновскую маммографию каждые 1-2 года (а женщинам старше 50 лет — ежегодно).
C 35 лет женщинам тоже стоит начать раз в 2–3 года нужно делать гастро- и колоноскопию , добавил Ахмаев.
Иногда люди не решаются идти на обследования, опасаясь заоблачных цен. Ведь в частных клиниках нужно платить даже просто за консультацию с врачом, не говоря уже о сдаче анализов. Но провериться на рак в России можно и бесплатно. Как это сделать — узнайте здесь.