Эти привычки помогут избежать депрессии. Исследование учёных

Как проходило исследование

Специалисты из Кембриджского университета в Британии и Университета Фудань в Китае изучили данные почти 290 000 человек. У 13 000 из них оказалась депрессия. Дальше за всеми наблюдали на протяжении 9 лет, чтобы выяснить, как на жизнь разных групп влияют индивидуальные привычки.

Что выяснилось

Учёные выделили 7 привычек, снижающих риск развития депрессии. Это:

Здоровый сон — на 22%. Отказ от курения — на 20%. Общение и активная социальная жизнь — на 18%. Регулярная физическая активность — на 14%. Умеренно-подвижный образ жизни — на 13%. Умеренное употребление алкоголя — на 11%. Здоровое питание — на 6%.

Кроме того, оказалось, что все эти привычки в совокупности положительно влияют на жизнь людей с генетической предрасположенностью к депрессии. Так что берите на заметку.