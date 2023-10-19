Здоровье
14:20, 19 октября 2023
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Эти привычки помогут избежать депрессии. Исследование учёных

Депрессия — это не шутки и не осенняя хандра, а полноценное психическое расстройство, лечением которого занимаются врачи. Хорошая новость — против него существует «противоядие», которое под силу выработать нам самим. Учёные провели серьёзное исследование и выявили 7 привычек, которые на руку тем, кто заботится о своём душевном здоровье. Они же полезны и для здоровья физического.

Эти привычки помогут избежать депрессии. Исследование учёных
© Freepik/senivpetro

Как проходило исследование

Специалисты из Кембриджского университета в Британии и Университета Фудань в Китае изучили данные почти 290 000 человек. У 13 000 из них оказалась депрессия. Дальше за всеми наблюдали на протяжении 9 лет, чтобы выяснить, как на жизнь разных групп влияют индивидуальные привычки.

Что выяснилось

Учёные выделили 7 привычек, снижающих риск развития депрессии. Это:

  1. Здоровый сон — на 22%.
  2. Отказ от курения — на 20%.
  3. Общение и активная социальная жизнь — на 18%.
  4. Регулярная физическая активность — на 14%.
  5. Умеренно-подвижный образ жизни — на 13%.
  6. Умеренное употребление алкоголя — на 11%.
  7. Здоровое питание — на 6%.

Кроме того, оказалось, что все эти привычки в совокупности положительно влияют на жизнь людей с генетической предрасположенностью к депрессии. Так что берите на заметку.

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