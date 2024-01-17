Эти продукты запрещено есть во время простуды. Список от врача

Как объяснила диетолог, эндокринолог Оксана Михалева, во время болезни организм и так ослаблен, поэтому ему нельзя предлагать тяжёлую для переваривания пищу. Все силы он должен направлять на восстановление, а не на усваивание сложных продуктов.

Что нужно исключить из рациона во время болезни:

фастфуд; снеки; жирную пищу; жареную пищу; красное мясо; сладости; выпечку; газировку; свежие овощи и фрукты.

Это всё можно заменить другими продуктами , например:

супами на нежирном курином или рыбном бульоне;

отварным белым мясом;

нежирной рыбой;

запечёнными овощами;

фруктами (но в скромном количестве и лучше тоже запечёнными);

крупами;

блюдами из творога;

кисломолочными продуктами;

подсушенным хлебом;

морсом из ягод;

молоком с мёдом.

Чем проще пища по время болезни, тем больше пользы она принесёт, объяснила специалистка. Поэтому вся пища должна вариться, запекаться и тушиться подольше. Она должна привносить базовые витамины и микроэлементы в организм, а уже более сложную клетчатку можно добавить ближе к выздоровлению.

Ранее врач рассказывала подробнее о пользе молока с мёдом при простуде. Считается, что это едва ли не лучшее лекарство от ОРВИ. Однако педиатр Кичаева объяснила, что можно на самом деле ждать от такого «суперсредства».