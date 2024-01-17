Здоровье
23:20, 17 января 2024
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Эти продукты запрещено есть во время простуды. Список от врача

Из-за постоянного коварства погоды, которая то морозит, то внезапно приближается к плюсу, многие россияне то тут то там ловят коварные сквозняки или вирусы, заболевая ОРВИ или гриппом с поразительной периодичностью. Поэтому врач рассказала об актуальном — как питаться во время болезни, чтобы максимально помочь себе, а не навредить.
Эти продукты запрещено есть во время простуды. Список от врача
© Freepik

Как объяснила диетолог, эндокринолог Оксана Михалева, во время болезни организм и так ослаблен, поэтому ему нельзя предлагать тяжёлую для переваривания пищу. Все силы он должен направлять на восстановление, а не на усваивание сложных продуктов.

Что нужно исключить из рациона во время болезни:

  1. фастфуд;
  2. снеки;
  3. жирную пищу;
  4. жареную пищу;
  5. красное мясо;
  6. сладости;
  7. выпечку;
  8. газировку;
  9. свежие овощи и фрукты.

Это всё можно заменить другими продуктами , например:

  • супами на нежирном курином или рыбном бульоне;
  • отварным белым мясом;
  • нежирной рыбой;
  • запечёнными овощами;
  • фруктами (но в скромном количестве и лучше тоже запечёнными);
  • крупами;
  • блюдами из творога;
  • кисломолочными продуктами;
  • подсушенным хлебом;
  • морсом из ягод;
  • молоком с мёдом.

Чем проще пища по время болезни, тем больше пользы она принесёт, объяснила специалистка. Поэтому вся пища должна вариться, запекаться и тушиться подольше. Она должна привносить базовые витамины и микроэлементы в организм, а уже более сложную клетчатку можно добавить ближе к выздоровлению.

Ранее врач рассказывала подробнее о пользе молока с мёдом при простуде. Считается, что это едва ли не лучшее лекарство от ОРВИ. Однако педиатр Кичаева объяснила, что можно на самом деле ждать от такого «суперсредства».

Автор:Ника Белова
Редакция
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