Эти продукты запрещено есть во время простуды. Список от врача
Как объяснила диетолог, эндокринолог Оксана Михалева, во время болезни организм и так ослаблен, поэтому ему нельзя предлагать тяжёлую для переваривания пищу. Все силы он должен направлять на восстановление, а не на усваивание сложных продуктов.
Что нужно исключить из рациона во время болезни:
- фастфуд;
- снеки;
- жирную пищу;
- жареную пищу;
- красное мясо;
- сладости;
- выпечку;
- газировку;
- свежие овощи и фрукты.
Это всё можно заменить другими продуктами , например:
- супами на нежирном курином или рыбном бульоне;
- отварным белым мясом;
- нежирной рыбой;
- запечёнными овощами;
- фруктами (но в скромном количестве и лучше тоже запечёнными);
- крупами;
- блюдами из творога;
- кисломолочными продуктами;
- подсушенным хлебом;
- морсом из ягод;
- молоком с мёдом.
Чем проще пища по время болезни, тем больше пользы она принесёт, объяснила специалистка. Поэтому вся пища должна вариться, запекаться и тушиться подольше. Она должна привносить базовые витамины и микроэлементы в организм, а уже более сложную клетчатку можно добавить ближе к выздоровлению.
Ранее врач рассказывала подробнее о пользе молока с мёдом при простуде. Считается, что это едва ли не лучшее лекарство от ОРВИ. Однако педиатр Кичаева объяснила, что можно на самом деле ждать от такого «суперсредства».