Эти упражнения со штангой могут превратить в инвалида. Внимание новичкам

Вот какие упражнения со штангой и на тренажёре Доктор З. назвал самыми опасными:

Жим ногами на платформе. Это упражнение выполняется на тренажере: человек садится, ставит стопы на платформу и, держа рукоятки на боку, жмёт платформу ногами, выпрямляя ноги и возвращая их в исходное положение. Основная нагрузка идёт на квадрицепсы (мышцы бедра), подколенные сухожилия ног, а также на ягодицы.

Риск состоит в том, что во время выполнения упражнения может человек может по неопытности или другим причинам сместить колени внутрь. Это создаст мощную нагрузку в связках, и есть риск повредить сухожилия коленного сустава.

«Важно фиксировать колени (бинтами), когда вы выполняете жим ногами. Иначе может потребоваться серьёзная операция», — объяснил Доктор З.

Второе упражнение в списке наиболее опасных — толчок. Это одно из классических упражнений тяжелоатлетического двоеборья (второе — рывок). Толчок — технически довольно сложен, на его отработку у тяжелоатлетов уходят годы, поэтому выполнять его стоит только подготовленным людям.

Упражнение делится на две составляющие. Сначала идёт подъём штанги, во время которого спортсмену нужно подсесть под неё и поднять на грудь, а затем подняться. Второй шаг — выталкивание штанги с груди с приседом «в ножницы» и подъём в ровную стойку. Достаточно не рассчитать вес, и можно легко потерять равновесие с тяжеленной штангой над головой.

«Если вес штанги будет слишком большим, она может просто упасть вам на шею сзади, что приведёт к травме спинного мозга», — предупредил Доктор З.

«Скамью проповедника» врач назвал самым опасным упражнением со штангой. Упражнение предполагает, что спортсмен сидит на тренажере, опирая руки на специальную скамью, и поднимает штангу до подбородка, сгибая и выпрямляя локти.

«Если вы вытянете локти на полную амплитуду с тяжёлыми гантелями, вы вполне можете порвать сухожилия бицепса», — отметил хирург. Причём травма может произойти сразу на обеих руках. Если это произойдёт, потребуется серьёзная операция», — добавил врач.