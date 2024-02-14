Здоровье
Опубликовано 14 февраля 2024, 06:00
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Этим продуктом заканчивали ужин английские лорды. Он ещё и полезен для зубов

Что можно съесть сразу после ужина? По словам Олега Янушевича, вечером люди часто перекусывают чем-то высокоуглеводным — будь то бутерброд или десерт. Такая еда способствует развитию микроорганизмов в ротовой полости. Сыр же хоть и не назовёшь диетическим продуктом, содержит мало углеводов и обладает ещё одним полезным свойством — он восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
Этим продуктом заканчивали ужин английские лорды. Он ещё и полезен для зубов
© KamranAydinov / freepik

Как отметил Олег Янушевич, в Англии у аристократов было правилом заканчивать трапезу сыром. Правда, объяснялось это не заботой о здоровье, а соблюдением ритуала. Сейчас же сыр после еды рекомендуют и стоматологи.

«Сыр за счёт своей щелочной среды нейтрализует кислоты, которые у вас выделяют микроорганизмы», — объяснил «Аргументами и фактам» ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, академик РАН Олег Янушевич.

Какие ещё продукты полезны для зубов

Стоматолог посоветовал не забывать и о продуктах, которые содержат витамин С. Это важнейший витамин для профилактики воспалительных заболеваний пародонта.

«Недаром критическая нехватка витамина С приводит к цинге, главной проблемой которой является кровоточивость дёсен и потеря всех зубов», — пояснил врач.

Витамин C человек получает в основном из овощей и фруктов. Дополнительно можно его можно получать, принимая аскорбинку, добавил Янушевич.

Если вы любите сыры, то нужно помнить, что не все из них одинаково полезны. Одним из самых бесполезных считается плавленый сыр, который многие любят намазывать на хлеб. Что с ним не так — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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