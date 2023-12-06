Это быстро разрушает мозг. Врач назвала 5 опасных, но частых привычек

В организме нет ненужных или неважных органов, но всё-таки мозг можно назвать операционным центром всего тела. Через него проходят команды, он принимает решения, запускает процессы и так далее. И если откажет какой-то орган, его ещё можно заменить или хотя бы попытаться, но вот мозг у нас один. Но несмотря на это люди планомерно его уничтожают в течение жизни.