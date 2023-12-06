Это быстро разрушает мозг. Врач назвала 5 опасных, но частых привычек
В организме нет ненужных или неважных органов, но всё-таки мозг можно назвать операционным центром всего тела. Через него проходят команды, он принимает решения, запускает процессы и так далее. И если откажет какой-то орган, его ещё можно заменить или хотя бы попытаться, но вот мозг у нас один. Но несмотря на это люди планомерно его уничтожают в течение жизни.
Как рассказала врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Наталья Тараненко, есть 5 популярных ежедневных привычек, которые медленно, но верно разрушают мозг и нейронные связи.
- Недостаток сна (снижает когнитивные функции вроде концентрации, памяти, умственной ясности, способности обрабатывать информацию и принимать решения).
- Малоподвижный образ жизни (уменьшает нейропластичность мозга, а это прямая дорога к ухудшению памяти и умственных способностей).
- Несбалансированное питание с обилием простых углеводов, трансжиров и прочего (не даёт нужные для работы мозга вещества).
- Стресс (утомляет мозг).
- Никотин (сужает сосуды и не даёт кислороду поступать в мозг).
Чтобы восстановить работу мозга, нужно просто перестать ему вредить: начать поменьше нервничать (по возможности, конечно), высыпаться, заниматься спортом, питаться правильно — с омега-3 жирными кислотами. Учёные хоть и нашли у человека второй мозг, но первый он точно никак не заменит, поэтому его нужно беречь.