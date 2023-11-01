Это чтобы лучше тебя видеть. 4 простых упражнения для здоровья глаз

Современный человек очень много времени проводит за компьютером или перед экраном телефона. Всё это не лучшим образом влияет на зрение — глаза перенапрягаются и устают. Хорошая новость в том, что помочь себе можно довольно просто. Офтальмологи отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы назвали 4 простых упражнения, которые помогут сохранить зрение.