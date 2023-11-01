17:00, 01 ноября 2023
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Это чтобы лучше тебя видеть. 4 простых упражнения для здоровья глаз
Современный человек очень много времени проводит за компьютером или перед экраном телефона. Всё это не лучшим образом влияет на зрение — глаза перенапрягаются и устают. Хорошая новость в том, что помочь себе можно довольно просто. Офтальмологи отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы назвали 4 простых упражнения, которые помогут сохранить зрение.
Вот какую зарядку для глаз рекомендуют врачи:
- «Метка»: нарисуйте на стекле точку, сконцентрируйте взгляд на ней, потом переведите его за окно на какой-нибудь дальний объект (дерево, здание, человека);
- «Шторки»: быстро и часто моргайте в течение 2 минут, при этом не сдавливая веки. Это поможет ускорить кровообращение в тканях;
- «Массаж»: тремя пальцами каждой руки аккуратно нажмите на веки обоих глаз в течение 1 секунды, без лишнего давления. Повторите 5 раз. Это ускорит циркуляцию жидкости и поможет бороться с отёчностью;
- «Геометрия»: рисуйте глазами разные геометрические фигуры: например, нарисуйте квадрат и соедините его углы диагоналями, затем нарисуйте круг сначала в одну сторону, потом в другую и т. п.
Кстати, если вы перед сном залипаете не в телефоне, а с книгой, глаза тоже могут пострадать. Но только если выбрать неправильную позу для чтения. Вот как минимизировать риски.