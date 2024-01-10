Здоровье
21:20, 10 января 2024
2 мин.

Это не просто усталость. Из-за чего на самом деле болят ноги?

Постоянные боли в ногах, отёки и ночные судороги в мышцах — не самостоятельные заболевания, а симптомы, которые зачастую сопровождают довольно серьезные патологии сосудов и опорно-двигательного аппарата. Чаще всего эти симптомы указывают на варикоз, но за ними могут стоять и другие недуги. Врач, хирург ортопедической сети «Ортека» Алексей Безрукавый рассказал из-за чего могут появиться неприятные ощущениях в ногах.

Это не просто усталость. Из-за чего на самом деле болят ноги?
© Freepik/Racool_studio
Алексей Безрукавый
Врач, хирург ортопедической сети «Ортека»

Причины отёков на ногах

Отёк на ногах возникает от скопления большого количества жидкости в мягких тканях. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

  • тесная одежда и узкая обувь пережимает сосуды и замедляет крово-и лимфоток;
  • гормональный дисбаланс во время беременности или менструаций;
  • стоячая или сидячая работа;
  • приёма некоторых лекарств.

Также отеки могут вызывать некоторые сердечно-сосудистые, неврологические и эндокринные заболевания, патологии почек и ЖКТ, а также воспалительные процессы в лимфатических сосудах и тканях. Но главный виновник отёков — варикоз и другие заболевания вен нижних конечностей.

Почему болят ноги

К самым распространённым причинам болей в ногах относятся:

  • травмы — переломы, ушибы, вывихи, растяжения и т. д.;
  • заболевания суставов — артриты, артрозы и другие патологии;
  • заболевания стоп — плоскостопие, варусная и вальгусная деформация и т. д.;
  • неудобная обувь и одежда;
  • патологические процессы в мышцах (воспаления, миалгии и т. д.).

Боль тоже может быть симптомом варикоза или других заболеваний сосудов нижних конечностей.

Почему сводит ноги по ночами

Мышечные судороги — это непроизвольное и неконтролируемое сокращение мышц, во время которого человек может ощущать подергивания, скованность, боль и другие неприятные ощущения. Они могут появиться в любых мышцах, но чаще всего страдают именно ноги. Судороги провоцируют:

  • постоянный стресс, сидячая работа или, наоборот, постоянное пребывание на ногах,
  • недостаточное потребление воды;
  • беременность;
  • нехватки в организме кальция, магния и калия;
  • приём некоторых лекарств.

Как и в случае с отёками, существует ряд заболеваний, которые сопровождаются судорогами: полиневрит, диабет, некоторые вирусные инфекции, отравление, избыток витаминов в организме. Варикоз тоже вызывает мышечные судороги.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.