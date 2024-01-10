Это не просто усталость. Из-за чего на самом деле болят ноги?
Постоянные боли в ногах, отёки и ночные судороги в мышцах — не самостоятельные заболевания, а симптомы, которые зачастую сопровождают довольно серьезные патологии сосудов и опорно-двигательного аппарата. Чаще всего эти симптомы указывают на варикоз, но за ними могут стоять и другие недуги. Врач, хирург ортопедической сети «Ортека» Алексей Безрукавый рассказал из-за чего могут появиться неприятные ощущениях в ногах.
Причины отёков на ногах
Отёк на ногах возникает от скопления большого количества жидкости в мягких тканях. Чаще всего это происходит по следующим причинам:
- тесная одежда и узкая обувь пережимает сосуды и замедляет крово-и лимфоток;
- гормональный дисбаланс во время беременности или менструаций;
- стоячая или сидячая работа;
- приёма некоторых лекарств.
Также отеки могут вызывать некоторые сердечно-сосудистые, неврологические и эндокринные заболевания, патологии почек и ЖКТ, а также воспалительные процессы в лимфатических сосудах и тканях. Но главный виновник отёков — варикоз и другие заболевания вен нижних конечностей.
Почему болят ноги
К самым распространённым причинам болей в ногах относятся:
- травмы — переломы, ушибы, вывихи, растяжения и т. д.;
- заболевания суставов — артриты, артрозы и другие патологии;
- заболевания стоп — плоскостопие, варусная и вальгусная деформация и т. д.;
- неудобная обувь и одежда;
- патологические процессы в мышцах (воспаления, миалгии и т. д.).
Боль тоже может быть симптомом варикоза или других заболеваний сосудов нижних конечностей.
Почему сводит ноги по ночами
Мышечные судороги — это непроизвольное и неконтролируемое сокращение мышц, во время которого человек может ощущать подергивания, скованность, боль и другие неприятные ощущения. Они могут появиться в любых мышцах, но чаще всего страдают именно ноги. Судороги провоцируют:
- постоянный стресс, сидячая работа или, наоборот, постоянное пребывание на ногах,
- недостаточное потребление воды;
- беременность;
- нехватки в организме кальция, магния и калия;
- приём некоторых лекарств.
Как и в случае с отёками, существует ряд заболеваний, которые сопровождаются судорогами: полиневрит, диабет, некоторые вирусные инфекции, отравление, избыток витаминов в организме. Варикоз тоже вызывает мышечные судороги.