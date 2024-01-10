Это не просто усталость. Из-за чего на самом деле болят ноги?

Причины отёков на ногах

Отёк на ногах возникает от скопления большого количества жидкости в мягких тканях. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

тесная одежда и узкая обувь пережимает сосуды и замедляет крово-и лимфоток;

гормональный дисбаланс во время беременности или менструаций;

стоячая или сидячая работа;

приёма некоторых лекарств.

Также отеки могут вызывать некоторые сердечно-сосудистые, неврологические и эндокринные заболевания, патологии почек и ЖКТ, а также воспалительные процессы в лимфатических сосудах и тканях. Но главный виновник отёков — варикоз и другие заболевания вен нижних конечностей.

Почему болят ноги

К самым распространённым причинам болей в ногах относятся:

травмы — переломы, ушибы, вывихи, растяжения и т. д.;

заболевания суставов — артриты, артрозы и другие патологии;

заболевания стоп — плоскостопие, варусная и вальгусная деформация и т. д.;

неудобная обувь и одежда;

патологические процессы в мышцах (воспаления, миалгии и т. д.).

Боль тоже может быть симптомом варикоза или других заболеваний сосудов нижних конечностей.

Почему сводит ноги по ночами

Мышечные судороги — это непроизвольное и неконтролируемое сокращение мышц, во время которого человек может ощущать подергивания, скованность, боль и другие неприятные ощущения. Они могут появиться в любых мышцах, но чаще всего страдают именно ноги. Судороги провоцируют:

постоянный стресс, сидячая работа или, наоборот, постоянное пребывание на ногах,

недостаточное потребление воды;

беременность;

нехватки в организме кальция, магния и калия;

приём некоторых лекарств.

Как и в случае с отёками, существует ряд заболеваний, которые сопровождаются судорогами: полиневрит, диабет, некоторые вирусные инфекции, отравление, избыток витаминов в организме. Варикоз тоже вызывает мышечные судороги.