Этот вирус превращает в зомби. Учёные забили тревогу из-за смертельной инфекции в США

CWD вызывают прионы — неправильно свёрнутые белки, которые могут как бы «заражать» своей неправильной формой нормальные белки в организме. Причём процесс этот остановить невозможно, если он уже начался. Раньше болезнь замечали в основном охотники в Северной Америке, теперь же она обнаружилось у оленя в национальном заповеднике.

Как проявляется болезнь? Заражённое животное не может передвигаться. Оно лежит с потухшими глазами и не реагирует на внешние раздражители, из-за чего заболевших оленей начали сравнивать с зомби. В конце концов животное умирает от истощения.

Случаев передачи CWD от животных человеку ещё не было, но специалисты допускают, что потенциально люди могут заразиться. Например, кто-нибудь может съесть больного оленя. В связи с этим доктор Кори Андерсон, которые исследует пути передачи CWD, напомнил о страшной вспышке коровьего бешенства в в 1994–1996 годах. Тогда из-за массового заражения домашнего скота умерло около 200 человек. Инфекция попадала в организм людей с мясом заражённых животных и провоцировала болезнь Крейтцфельдта — Якоба.

В ноябре Служба национальных парков США заявила, что сейчас нет никаких доказательств того, что CWD может заразить людей или домашних животных.