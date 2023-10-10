Фалафель оказался токсичен для яичек. Веганам на заметку

Авторы исследования решили узнать, как самая распространённая уличная еда в Египте влияет на репродуктивную систему. В качестве испытуемых они выбрали самцов крыс. Так, 21 животное разделили на три равные группы: контрольная группа получала только дистиллированную воду, вторая группа получала свежее пальмовое олеиновое масло, а третья — его же, но после фритюра (в Египте фалафель в большинстве своём обжаривают в пальмовом масле. — Прим. ред.), в течение 28 дней.

В течение этого времени учёные также проводили анализ для определения уровня тестостерона в сыворотке крови, окислительного статуса ткани яичек и характеристики спермы.

Результаты исследования, которые опубликовал журнал Toxicology Reports, показали сильное снижение сывороточного тестостерона, количества сперматозоидов и их подвижности у крыс из третьей группы. Гистология яичек у грызунов, которым давали пальмовое масло после фритюра, также показала структурные аномалии яичек. Подобный эффект может наблюдаться и у людей, считают специалисты. Но это не точно, необходимы дополнительные исследования.