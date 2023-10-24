Фанатки диет и беременные. Каким женщинам грозит ранняя седина

С такой проблемой могут столкнуться беременные и кормящие мамы. В эти периоды в женском организме не хватает витаминов и полезных микроэлементов, отсюда и преждевременные седые волосы.

По этой же причине в группе риска заполучить раннюю седину оказались любительницы сидеть на диетах. Вернее, те, кто этим злоупотребляет, сказала Курская порталу News.ru.

Не последнюю роль играет и то, как женщина обращается со своими волосами. Поседеть раньше времени можно, если часто окрашивать волосы агрессивными средствами, предупредила трихолог.

Ранее Курская рассказывала, почему женщины могут облысеть. Причиной может быть даже стресс.