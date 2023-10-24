Здоровье
10:20, 24 октября 2023
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Фанатки диет и беременные. Каким женщинам грозит ранняя седина

Искусственная седина на какое-то время стала трендом в окрашивании волос, но естественная по-прежнему не сдаёт своих позиций. Причём появляется она иногда неприлично рано. Вроде по паспорту и в душе ты молода и полна сил, а на голове уже далеко не два и не три седых волоса. Откуда у женщин берётся ранняя седина, объяснила трихолог Анастасия Курская. Спойлер: причиной может стать даже неправильное питание.

Фанатки диет и беременные. Каким женщинам грозит ранняя седина
© Freepik

С такой проблемой могут столкнуться беременные и кормящие мамы. В эти периоды в женском организме не хватает витаминов и полезных микроэлементов, отсюда и преждевременные седые волосы.

По этой же причине в группе риска заполучить раннюю седину оказались любительницы сидеть на диетах. Вернее, те, кто этим злоупотребляет, сказала Курская порталу News.ru.

Не последнюю роль играет и то, как женщина обращается со своими волосами. Поседеть раньше времени можно, если часто окрашивать волосы агрессивными средствами, предупредила трихолог.

Ранее Курская рассказывала, почему женщины могут облысеть. Причиной может быть даже стресс.

Редакция
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