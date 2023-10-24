Фанатки диет и беременные. Каким женщинам грозит ранняя седина
Искусственная седина на какое-то время стала трендом в окрашивании волос, но естественная по-прежнему не сдаёт своих позиций. Причём появляется она иногда неприлично рано. Вроде по паспорту и в душе ты молода и полна сил, а на голове уже далеко не два и не три седых волоса. Откуда у женщин берётся ранняя седина, объяснила трихолог Анастасия Курская. Спойлер: причиной может стать даже неправильное питание.
С такой проблемой могут столкнуться беременные и кормящие мамы. В эти периоды в женском организме не хватает витаминов и полезных микроэлементов, отсюда и преждевременные седые волосы.
По этой же причине в группе риска заполучить раннюю седину оказались любительницы сидеть на диетах. Вернее, те, кто этим злоупотребляет, сказала Курская порталу News.ru.
Не последнюю роль играет и то, как женщина обращается со своими волосами. Поседеть раньше времени можно, если часто окрашивать волосы агрессивными средствами, предупредила трихолог.
Ранее Курская рассказывала, почему женщины могут облысеть. Причиной может быть даже стресс.