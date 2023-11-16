Фастфуд делает людей тупыми. Это доказали учёные

В качестве доказательства британский учёный ссылается на целый ряд исследований. Одно из них свидетельствует, что за последние несколько десятилетий размер человеческого мозга уменьшился на 20%.

Из-за современных диет «мы движемся к идиократии», — приходит он к такому выводу.