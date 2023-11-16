Здоровье
18:00, 16 ноября 2023
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Фастфуд делает людей тупыми. Это доказали учёные

Когда человечество стало есть много пищи с высоким содержанием углеводов и сахара, в том числе фастфуда, средний уровень IQ стал снижаться — в среднем на 7% за каждое поколение. Об этом рассказал профессор, директор Института химии мозга и питания человека Майкл Кроуфорд.

Фастфуд делает людей тупыми. Это доказали учёные

© Stable Diffusion

В качестве доказательства британский учёный ссылается на целый ряд исследований. Одно из них свидетельствует, что за последние несколько десятилетий размер человеческого мозга уменьшился на 20%.

Из-за современных диет «мы движемся к идиократии», — приходит он к такому выводу.

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