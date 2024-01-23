Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от пивного живота. Понадобится терпение

Первое, что нужно знать, — нет одного правила, которое поможет нейтрализовать проблему. Придётся внести в жизнь комплекс мероприятий — от диеты до физических упражнений.

Питаться нужно здоровой едой с минимальным количеством сахара, соли, насыщенных жиров и белой муки. В приоритете должны быть овощи, зелень, несладкие фрукты, ягоды, цельные злаки, постные сорта мяса, рыба и кисломолочные продукты. Пищу тренер порекомендовала готовить на пару, гриле, в духовке или просто отваривать.

Следующая составляющая — спорт. Важно делать силовые и кардиотренировки, а также дыхательные упражнения.

Всё это — база, но также, по словам специалиста, могут помочь липосакция, аппаратная терапия, криолиполиз, вакуумно-роликовый массаж и интралипотерапия.

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