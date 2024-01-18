Физики рассказали, сколько ещё россиянам терпеть вспышки на Солнце

Главный научный сотрудник отдела плазменной астрофизики физического института им. П. Н. Лебедева Игорь Чашей также отметил, что в ближайшее время вспышек на Солнце будет больше, а пика они достигнут в 2025 году. Как отметил учёный, точно не известно, как активные процессы на Солнце отражаются на погодных явлениях. По его словам, возможно, какое-то влияние есть.

« Хочу вас успокоить: планете ничего не грозит . И Солнце, и Земля существуют в режиме циклической активности уже миллиарды лет и будут существовать даже после исчезновения человеческой цивилизации», — подчеркнул физик.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии прогнозировала, что со 2 по 22 января вспышек на Солнце не предвидится. Зато 23, 24 и 26 января есть вероятность магнитной бури. Как метеозависимым подготовиться к этому испытанию — можно узнать здесь.