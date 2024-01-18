Физики рассказали, сколько ещё россиянам терпеть вспышки на Солнце
После вспышек от Солнца до Земли доходят массы выброшенного солнечного газа. Они бьют по магнитному полю Земли, вызывая те самые магнитные бури, от которых страдают метеозависисые люди. Профессор РАН Сергей Богачёв отметил, что в последнее время вспышки участились.
Рост активности Солнца будет идти еще год-полтора. Потом еще год-полтора Солнце будет по инерции находиться на довольно высоком уровне. Примерно к 2027–2028 годам активность заметно снизится, а к 2029–2030-му упадет почти до нуля.
Главный научный сотрудник отдела плазменной астрофизики физического института им. П. Н. Лебедева Игорь Чашей также отметил, что в ближайшее время вспышек на Солнце будет больше, а пика они достигнут в 2025 году. Как отметил учёный, точно не известно, как активные процессы на Солнце отражаются на погодных явлениях. По его словам, возможно, какое-то влияние есть.
«Хочу вас успокоить: планете ничего не грозит. И Солнце, и Земля существуют в режиме циклической активности уже миллиарды лет и будут существовать даже после исчезновения человеческой цивилизации», — подчеркнул физик.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии прогнозировала, что со 2 по 22 января вспышек на Солнце не предвидится. Зато 23, 24 и 26 января есть вероятность магнитной бури. Как метеозависимым подготовиться к этому испытанию — можно узнать здесь.