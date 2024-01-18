Здоровье
Опубликовано 18 января 2024, 21:20
1 мин.

Физики рассказали, сколько ещё россиянам терпеть вспышки на Солнце

Солнечная активность растёт и приближается к максимуму, который, по прогнозам, наступит в середине 2025 года. В ближайшие пару лет вспышки на звезде будут раз в месяц и даже чаще. А это означает обильное количество магнитных бурь, от которых страдают метеозависимые. Как вспышки влияют на Землю и когда их станет уже поменьше, — рассказали доктора физико-математических наук Игорь Чашей и Сергей Богачёв.
Физики рассказали, сколько ещё россиянам терпеть вспышки на Солнце
© freepik

После вспышек от Солнца до Земли доходят массы выброшенного солнечного газа. Они бьют по магнитному полю Земли, вызывая те самые магнитные бури, от которых страдают метеозависисые люди. Профессор РАН Сергей Богачёв отметил, что в последнее время вспышки участились.

Рост активности Солнца будет идти еще год-полтора. Потом еще год-полтора Солнце будет по инерции находиться на довольно высоком уровне. Примерно к 2027–2028 годам активность заметно снизится, а к 2029–2030-му упадет почти до нуля.

Сергей Богачёв
Доктор физико-математических наук, профессор РАН

Главный научный сотрудник отдела плазменной астрофизики физического института им. П. Н. Лебедева Игорь Чашей также отметил, что в ближайшее время вспышек на Солнце будет больше, а пика они достигнут в 2025 году. Как отметил учёный, точно не известно, как активные процессы на Солнце отражаются на погодных явлениях. По его словам, возможно, какое-то влияние есть.

«Хочу вас успокоить: планете ничего не грозит. И Солнце, и Земля существуют в режиме циклической активности уже миллиарды лет и будут существовать даже после исчезновения человеческой цивилизации», — подчеркнул физик.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии прогнозировала, что со 2 по 22 января вспышек на Солнце не предвидится. Зато 23, 24 и 26 января есть вероятность магнитной бури. Как метеозависимым подготовиться к этому испытанию — можно узнать здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.