Форточка-выручалочка. Врач объяснил, как создать хороший микроклимат для сна

По словам Бузунова, самая подходящая температура в спальне — 18–22 градуса. Но это усреднённый диапазон. Строгого числа тут быть не может, потому что терморегуляция у разных людей может отличаться, сказал врач «Аргументам и фактам». Кому-то нужно закутаться в пуховое одеяло и сверху накинуть ещё одно, а кто-то зимой спит голышом под простынкой с открытым окном.

По этой же причине врач посоветовал не спать вместе под одним одеялом — индивидуальный микроклимат может не совпадать. Также он рекомендовал проветривать помещение, чтобы создать в комнате комфортную для сна прохладу.

Регулировать температуру поможет форточка — это средний вариант между полностью закрытым окном и настежь открытым. Не замёрзнете и не вспотеете. А ещё форточка поможет решить проблему сухого воздуха.

«Но если у вас под окнами оживлённая автомагистраль, то спать с отрытым окном тоже некомфортно», — отметил врач.

Заботиться о микроклимате в комнате важно, потому что ночные пробуждения не проходят бесследно для здоровья. У пожилых людей они провоцируют развитие атеросклеротических бляшек в сосудах. Подробнее об этом — здесь.