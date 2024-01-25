Опубликовано 25 января 2024, 12:00
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Гигантский червь вылез у россиянина из довольно неожиданного места
Житель Саратова обратился к врачам из-за странной припухлости правого века и в области носа. Сначала ему назначали антибиотики, но они не помогли. Тогда медики провели компьютерную томографию и УЗИ. Оказалось, прямо во лбу у пациента поселился 12-сантиметровый червь белого цвета. Специалистам пришлось делать операцию, чтобы извлечь гельминта. Но как он туда попал?
Операцию провели в Саратовской городской клинической больнице № 9. Как рассказали медики, обнаруженный червь относится к роду дирофелярий. Обычно они передаются через укус комара, а клинические симптомы появляются лишь через 3–6 месяцев после укуса насекомого.
Человек для этих гельминтов — неспецифический хозяин. То есть в организме людей такие черви не очень хорошо приживаются и мало живут. Другое дело — кошки, собаки и домашний скот.
Ранее нечто похожее произошло со школьником в Челябинске. Там врачи удалили из головы подростка 12-сантиметровую опухоль, внутри которой было множество личинок паразитов.