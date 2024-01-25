Гигантский червь вылез у россиянина из довольно неожиданного места

Операцию провели в Саратовской городской клинической больнице № 9. Как рассказали медики, обнаруженный червь относится к роду дирофелярий. Обычно они передаются через укус комара, а клинические симптомы появляются лишь через 3–6 месяцев после укуса насекомого.

Человек для этих гельминтов — неспецифический хозяин. То есть в организме людей такие черви не очень хорошо приживаются и мало живут. Другое дело — кошки, собаки и домашний скот.

Ранее нечто похожее произошло со школьником в Челябинске. Там врачи удалили из головы подростка 12-сантиметровую опухоль, внутри которой было множество личинок паразитов.