Гинеколог рассказала, почему беременных тошнит по утрам

Первая причина — изменения гормонального фона. Провоцировать тошноту может хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который стимулирует секрецию жидкости в желудке. А усиливают эффект эстроген и прогестерон.

Ещё одна причина — низкий сахар. По утрам концентрация глюкозы в крови сама по себе низкая, а потребности плода ещё больше влияют на уровень сахара.

Не последнюю роль играет стресс, так как ЖКТ тесно связан с нервной и пищеварительной системами, пояснила профессор Пайк изданию Live Science.

Утренняя тошнота — один из признаков, которые на ранних сроках указывают на беременность. Но не единственный — вот остальные.