Опубликовано 05 февраля 2024, 15:20
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Гинеколог рассказала, почему беременных тошнит по утрам
Утренняя тошнота — частый симптом, с которым сталкиваются беременные. Многие воспринимают его как данность и не особенно задумываются, с чем он связан. Между тем, этому явлению есть вполне научное объяснение. Профессор кафедры акушерства и гинекологии Калифорнийского университета в США Клара Пайк рассказала, почему беременных тошнит по утрам.
Первая причина — изменения гормонального фона. Провоцировать тошноту может хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), который стимулирует секрецию жидкости в желудке. А усиливают эффект эстроген и прогестерон.
Ещё одна причина — низкий сахар. По утрам концентрация глюкозы в крови сама по себе низкая, а потребности плода ещё больше влияют на уровень сахара.
Не последнюю роль играет стресс, так как ЖКТ тесно связан с нервной и пищеварительной системами, пояснила профессор Пайк изданию Live Science.
Утренняя тошнота — один из признаков, которые на ранних сроках указывают на беременность. Но не единственный — вот остальные.