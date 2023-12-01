Гинеколог назвала россиянкам самые бесполезные анализы. Список

По словам специалиста, один из самых неинформативных анализов в гинекологии — мазок на флору. Стоит он хоть и недорого, но смысла в нём мало. При отсутствии жалоб не стоит проверять состояние микрофлоры, ведь отклонения могут привести к неоправданному лечению и другим последствиям. При наличии жалоб на выделения достаточно будет осмотра врача и определения кислотности влагалища. Иногда нелишними бывают ещё и исследования под названием «Флороценоз» или «Фемофлор».

Также не стоит сдавать ПЦР для выявления отдельно кандиды, уреаплазмы и других микроорганизмов. В норме они уже все есть во влагалище, и их наличие ничего нового вам не даст. Лучше проверять ПЦР для определения инфекций, передающихся половым путём, — горореи, хладмидиоза, микоплазмоза и трихомониаза. Вот их в норме точно быть не должно, а при обнаружении нужно лечение, даже если жалоб нет.

Помимо того, не стоит тратиться на посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам. Обычно анализ делается долго и из всего многообразия находят лишь кишечную палочку или кандиду.

Анализы на гормоны, если они сданы без учёта дня цикла, при приёме комбинированных оральных контрацептивов (КОК) или во время беременности, тоже не имеют смысла.

Вот как правильно сдавать гормоны:

ФСЛ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, 17-ОН-прогестерон, тестостерон нужно сдавать на 2–5-й день менструации;

АМГ, ТТГ, Т4 св., АТ к ТПО — в любой день;

прогестерон — за неделю до предполагаемой даты менструации.

Для профилактики или перед приёмом КОК гормоны сдавать не нужно, напомнила гинеколог. И ещё не стоит проверять ПЦР на неонкогенные штаммы, так как их наличие или отсутствие ничего не поменяет. Значение имеет только высококоонкогенные штаммы.

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